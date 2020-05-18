雲縣即日起長青食堂恢復共餐 有條件開放戶外免戴口罩

新冠肺炎疫情日漸趨緩，台灣已經連續11天沒有新增個案，對此雲林縣長張麗善表示，即日起縣內長青食堂恢復共餐，但採梅花座方式辦理，同時有條件開放戶外不用戴口罩。

台灣目前進入「後疫情時代」，連36天沒有本土新增個案，但疫情尚未全然解除，張麗善表示，目前採有條件開放健康民眾到戶外不用戴口罩的措施，但病患仍需戴著，除校園外，在室外500人以下場地，也須保持安全的社交距離。

張麗善指出，雖然疫情緩下來了，但防疫工作仍不可鬆懈，希望民眾能多多配合，在室外保持1公尺、室內保持1.5公尺的社交距離，無法保持者務必戴上口罩。