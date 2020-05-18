市區景點需要連結 雲林打造友善人行道

北港朝天宮及虎尾周邊街道整合串接改善計畫的第一期南陽國小通學廊道，今天舉行動土典禮，雲林縣長張麗善親臨主持，她說，國小通學廊道預計今年9月完工，提供學童和居民安全舒適環境，校牆拆除親近社區，未來朝天宮周邊宮燈和道路也一併改善，強化觀光。

今天由縣政總顧問張清良、縣議員黃美蘭、蔡岳儒、蔡孟真、黃文祥、北港鎮長蕭永義、北港農會總幹事林翠香、北港國中校長施協志、南陽國小校長蔡維哲及當地里長連袂持鏟動土。

張麗善說，為建構大眾運輸、自行車、步道的綠色路網，透過營建署前瞻計畫辦理「虎尾及北港朝天宮周邊街道改善計畫」分4標工程，虎尾3件、北港1件均已開工，總經費達2億2400萬元。工程完工讓通學步道串連周邊觀光遊程網路，打造市鎮友善環境，未來北港鎮公所周邊人行道第二期工程，縣府也積極爭取中。

工務處長汪令堯指出，國小通學廊道改善工程1千餘萬元範圍包括北港光明路、義民路及民生路共約765公尺，將設置安全人行道並增加無障礙空間、設施美化、改善排水系統、調整汽車停車格位及管線下地作業。