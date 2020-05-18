企業捐高階護目鏡 盼助台南醫護保障升級

位於台南的光學鏡片廠昇明國際公司透過民進黨立委林宜瑾媒合，今天捐贈2000副自產的高階防霧護目鏡給奇美醫學中心與安南醫院，盼幫助第一線醫護人員得到更完善的保護。

出席捐贈儀式的台南市長黃偉哲表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患中，很多人有結膜炎的病徵，代表病毒會侵襲眼部。醫護人員平時難免會與病患有近距離接觸，護目鏡是最好的防疫保護。

黃偉哲表示，一般護目鏡戴久了之後在臉上會有痕跡，但昇明國際贈送的護目鏡，周邊邊緣都是軟橡皮製作，可以與臉部密切結合，戴起來也比較舒適。

黃偉哲還開玩笑指出，應該送1箱給美國白宮，對方應該會很喜歡。說不定可以在電視上看到美國總統川普戴這個，可以向世界展現台灣製造的實力。

昇明國際董事長王李明陽表示，公司產品約98%銷往國外，其中以美國最多。所生產的護目鏡、眼鏡、防毒面具等產品，獲得歐、美、日等國家的醫療認證。這次捐贈2000副護目鏡，希望能為醫療人員盡心力，也落實企業社會責任，大家攜手度過疫情難關。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，在市政府的協助下，防疫期間收到不少企業界捐贈的資源，讓第一線醫護人員有更齊全的設備來打仗，很感謝企業界的用心。昇明國際所提供的護目鏡，可說是受至今收到品質最好的護目鏡。