快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

企業捐高階護目鏡 盼助台南醫護保障升級

中央社 / 台南18日電

位於台南的光學鏡片廠昇明國際公司透過民進黨立委林宜瑾媒合，今天捐贈2000副自產的高階防霧護目鏡給奇美醫學中心與安南醫院，盼幫助第一線醫護人員得到更完善的保護。

出席捐贈儀式的台南市長黃偉哲表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患中，很多人有結膜炎的病徵，代表病毒會侵襲眼部。醫護人員平時難免會與病患有近距離接觸，護目鏡是最好的防疫保護。

黃偉哲表示，一般護目鏡戴久了之後在臉上會有痕跡，但昇明國際贈送的護目鏡，周邊邊緣都是軟橡皮製作，可以與臉部密切結合，戴起來也比較舒適。

黃偉哲還開玩笑指出，應該送1箱給美國白宮，對方應該會很喜歡。說不定可以在電視上看到美國總統川普戴這個，可以向世界展現台灣製造的實力。

昇明國際董事長王李明陽表示，公司產品約98%銷往國外，其中以美國最多。所生產的護目鏡、眼鏡、防毒面具等產品，獲得歐、美、日等國家的醫療認證。這次捐贈2000副護目鏡，希望能為醫療人員盡心力，也落實企業社會責任，大家攜手度過疫情難關。

奇美醫學中心院長邱仲慶說，在市政府的協助下，防疫期間收到不少企業界捐贈的資源，讓第一線醫護人員有更齊全的設備來打仗，很感謝企業界的用心。昇明國際所提供的護目鏡，可說是受至今收到品質最好的護目鏡。

醫護人員 黃偉哲 疫情

延伸閱讀

昇明國際贈高階防霧護目鏡 強化台南醫護防疫裝備

台南第一座立體機車停車場今動工 明年5月啟用

黃偉哲挺陳菊任監察院長：張博雅能 陳菊為什麼不能

陳時中要調漲健保費 黃偉哲：放暑假不要變成畢業典禮

相關新聞

大學生組傳統進香團 掛香旗、探香路初體驗真奇妙

貼香條、探香路再結合百年藝陣遶境，一切遵循古代進香風俗的台北藝術大學進香香團，今天在「馬陣吹」陣頭引領下，浩浩蕩蕩抵雲林...

南鯤鯓代天府李府千歲誕辰 疫情陰霾仍在香客少9成

台南北門南鯤鯓代天府五府千歲進入進香期，今天是農曆4月26日大王李府千歲誕辰，廟方下午舉辦祈天祝壽祈福團拜，受疫情影響，...

嘉義市電動巴士 結合在地文創

中華民國外貿協會董事長黃志芳，今天到嘉義市國光客運參訪，了解國光承包嘉義市低底盤電動公車現況及發展，認為國光除發展電動公...

說好的口罩呢？ 雲林縣議員要求中央還口罩

雲林縣府每年例行採購抗揚塵口罩給縣內各級學校使用，今年原定口罩廠商於3月29日交第2批的採購口罩給縣府，但因新冠肺炎疫情...

520來登記結婚 台南歸仁戶政所送拍利得照

台南歸仁戶政慶祝「520我愛你專屬戀人的紀念日」，舉辦「永恆瞬間專鼠幸福」活動，今天起到520來所辦理結婚登記的新人，在...

雲149甲線人孔蓋下地化 機車騎士：終於不再膽戰心驚！

雲林149甲線縣道北起斗六市區，南至嘉義縣梅山鄉，全長近54公里，但光是斗六段就有多達230座的人孔蓋，凹凹凸凸的路面造...

台南捷運東側藍線一期進入綜合規畫階段

台南市輕軌捷運持續規畫中，台南市交通局表示， 目前第一期藍線已進行綜合規畫階段，綠線的可行性研究也已提報交通部審查，第一...

昇明國際贈高階防霧護目鏡 強化台南醫護防疫裝備

新冠肺炎疫情蔓延，醫護人員防疫物資需求提升，台南市仁德區昇明國際是外銷美日等地國際知名防護裝備製造廠商，先前已捐贈醫界高...

嘉義牧師一家4口變8口 資助非洲孩子牽起幸福緣分

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音透過台灣世界展望會的「資助兒童計畫」，她與丈夫和兩名孩子，全家一同資助非洲國家尚比亞、尼日和史瓦...

台南上周率先解封舞廳禁令 另兩家舞廳今都申請復業

台南市開六都之先，第一個解封八大行業，台南市長黃偉哲上午表示，台南市除了首先恢復營業的萬象舞廳，另外兩家合法舞廳也提出申...

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天...

產業向前衝／所長賣茶葉蛋 年營業額破億

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華，10年前創立「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營業額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法。他導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的產業。

熱門新聞

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。