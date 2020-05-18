快訊

台灣闖WHA「8國響應、無人提案」 不如先改善兩岸關係

梅雨季首道滯留鋒面接近 11縣市發布大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市電動巴士 結合在地文創

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市電動巴士車內設計結合文創，讓許多人驚艷。記者卜敏正／攝影
嘉義市電動巴士車內設計結合文創，讓許多人驚艷。記者卜敏正／攝影

中華民國外貿協會董事長黃志芳，今天到嘉義市國光客運參訪，了解國光承包嘉義市低底盤電動公車現況及發展，認為國光除發展電動公車，也有完整軟硬體車機系統及管理能力，具外銷實力，並稱讚國光這次設計的嘉義市電動巴士結合在地文創，讓公車不只是交通工具也成為城市風景。

黃志芳說，今天先到國光客運參訪，了解國光客運的電動公車系統不只是單純生產電動公車，是整套的系統甚至可以客製化，就像嘉義市公車結合文創，讓公車成為像嘉義的明信片丶嘉義的風景，貿協也將協助推廣海外市場。

他說，電動巴士目前是世界各國推展的主流產業，如果能夠將台灣的電動巴士輸出，不只賣公車還要提供整個系統及營運丶管理，這可以提升台灣能見度，而嘉義市電動公車正式營運後，營運模式可成為我國各外館向外國推展電動公車的重要經驗。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市電動巴士亮相後，特殊的美學設計，受到許多市民詢問和歡迎，而實際達成後大家更可發現，它的低底盤設計符合各年齡層及行動不便的人搭乘，這友善的大眾交通工具，對於嘉義市推動文化觀光將有很大助益，在嘉義市成功營運經驗，必將成為台灣電動公車外銷營運典範。

國光客運副董事長吳定發也說明，台灣電動巴士採用日本電池鈦酸鋰電池技術，大功率快充，電池壽命達2萬次充放電，同時公車結合台灣IT產業獲許多國家認同，目前已經有馬來西亞丶菲律賓丶柬埔寨及印度等國詢問，預定年底將會有機會進入東南亞市場。

外貿協會董事長黃志芳(左四起)今天由市長黃敏惠等人陪同，參訪國光客運承辦嘉義市電動公車現況。記者卜敏正／攝影
外貿協會董事長黃志芳(左四起)今天由市長黃敏惠等人陪同，參訪國光客運承辦嘉義市電動公車現況。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠陪同黃志芳，上嘉義市電動巴士參觀內裝。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠陪同黃志芳，上嘉義市電動巴士參觀內裝。記者卜敏正／攝影

公車 嘉義 巴士

延伸閱讀

嘉義人見「1122車牌」自動禮讓？ 網曝玄機：大哥級的座駕

嘉市里長補選 民眾黨5立委站台

創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

相關新聞

大學生組傳統進香團 掛香旗、探香路初體驗真奇妙

貼香條、探香路再結合百年藝陣遶境，一切遵循古代進香風俗的台北藝術大學進香香團，今天在「馬陣吹」陣頭引領下，浩浩蕩蕩抵雲林...

南鯤鯓代天府李府千歲誕辰 疫情陰霾仍在香客少9成

台南北門南鯤鯓代天府五府千歲進入進香期，今天是農曆4月26日大王李府千歲誕辰，廟方下午舉辦祈天祝壽祈福團拜，受疫情影響，...

嘉義市電動巴士 結合在地文創

中華民國外貿協會董事長黃志芳，今天到嘉義市國光客運參訪，了解國光承包嘉義市低底盤電動公車現況及發展，認為國光除發展電動公...

說好的口罩呢？ 雲林縣議員要求中央還口罩

雲林縣府每年例行採購抗揚塵口罩給縣內各級學校使用，今年原定口罩廠商於3月29日交第2批的採購口罩給縣府，但因新冠肺炎疫情...

520來登記結婚 台南歸仁戶政所送拍利得照

台南歸仁戶政慶祝「520我愛你專屬戀人的紀念日」，舉辦「永恆瞬間專鼠幸福」活動，今天起到520來所辦理結婚登記的新人，在...

雲149甲線人孔蓋下地化 機車騎士：終於不再膽戰心驚！

雲林149甲線縣道北起斗六市區，南至嘉義縣梅山鄉，全長近54公里，但光是斗六段就有多達230座的人孔蓋，凹凹凸凸的路面造...

台南捷運東側藍線一期進入綜合規畫階段

台南市輕軌捷運持續規畫中，台南市交通局表示， 目前第一期藍線已進行綜合規畫階段，綠線的可行性研究也已提報交通部審查，第一...

昇明國際贈高階防霧護目鏡 強化台南醫護防疫裝備

新冠肺炎疫情蔓延，醫護人員防疫物資需求提升，台南市仁德區昇明國際是外銷美日等地國際知名防護裝備製造廠商，先前已捐贈醫界高...

嘉義牧師一家4口變8口 資助非洲孩子牽起幸福緣分

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音透過台灣世界展望會的「資助兒童計畫」，她與丈夫和兩名孩子，全家一同資助非洲國家尚比亞、尼日和史瓦...

台南上周率先解封舞廳禁令 另兩家舞廳今都申請復業

台南市開六都之先，第一個解封八大行業，台南市長黃偉哲上午表示，台南市除了首先恢復營業的萬象舞廳，另外兩家合法舞廳也提出申...

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天...

產業向前衝／所長賣茶葉蛋 年營業額破億

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華，10年前創立「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營業額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法。他導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的產業。

熱門新聞

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

2.1億元通霄溪伏流水工程照做 議員槓縣長

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。