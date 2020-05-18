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嘉義市電動巴士 結合在地文創
中華民國外貿協會董事長黃志芳，今天到嘉義市國光客運參訪，了解國光承包嘉義市低底盤電動公車現況及發展，認為國光除發展電動公車，也有完整軟硬體車機系統及管理能力，具外銷實力，並稱讚國光這次設計的嘉義市電動巴士結合在地文創，讓公車不只是交通工具也成為城市風景。
黃志芳說，今天先到國光客運參訪，了解國光客運的電動公車系統不只是單純生產電動公車，是整套的系統甚至可以客製化，就像嘉義市公車結合文創，讓公車成為像嘉義的明信片丶嘉義的風景，貿協也將協助推廣海外市場。
他說，電動巴士目前是世界各國推展的主流產業，如果能夠將台灣的電動巴士輸出，不只賣公車還要提供整個系統及營運丶管理，這可以提升台灣能見度，而嘉義市電動公車正式營運後，營運模式可成為我國各外館向外國推展電動公車的重要經驗。
嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市電動巴士亮相後，特殊的美學設計，受到許多市民詢問和歡迎，而實際達成後大家更可發現，它的低底盤設計符合各年齡層及行動不便的人搭乘，這友善的大眾交通工具，對於嘉義市推動文化觀光將有很大助益，在嘉義市成功營運經驗，必將成為台灣電動公車外銷營運典範。
國光客運副董事長吳定發也說明，台灣電動巴士採用日本電池鈦酸鋰電池技術，大功率快充，電池壽命達2萬次充放電，同時公車結合台灣IT產業獲許多國家認同，目前已經有馬來西亞丶菲律賓丶柬埔寨及印度等國詢問，預定年底將會有機會進入東南亞市場。
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