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打造無障礙參拜行程 嘉義縣14座廟宇推無障礙設施

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（第二排左四）今天前往新港奉天宮，邀行動不便者體驗無障礙設施。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（第二排左四）今天前往新港奉天宮，邀行動不便者體驗無障礙設施。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府與宗教團體推動寺廟無障礙友善環境政策，共14座寺廟設置無障礙設施或部分移動式無障礙坡道等友善環境設備，縣長翁章梁等人今天邀行動不便的身障朋友、年長者前往新港奉天宮體驗。

翁章梁回憶，母親在世時信仰虔誠，但晚年因雙腳無力需仰賴輪椅代步，他為陪母親到廟裡拜拜，每次都需要至少2名友人協助扛輪椅才能進廟，參拜過程辛苦，讓他深刻體會無障礙設施的重要性，目前透過民政局推動，已有14間各鄉鎮代表性的大廟設置無障礙友善環境，期待未來有更多廟宇響應。

翁章梁表示，無障礙坡道不僅針對身心障礙者，縣內許多長輩雙腳行動不便需以輪椅代步，或家長帶孩子出門推嬰兒推車，也要仰賴無障礙設備，推動寺廟內無障礙友善環境，造福更多人群，幫助實踐心中的信仰，獲得心靈的安慰與平靜。

嘉義縣政府表示，目前有設置無障礙友善環境寺廟包含，新港奉天宮、東石先天宮、港口宮、朴子配天宮、牛挑灣龍安宮、鎮安宮、布袋過溝建德宮、太保保安宮、義竹慈化寺、溪口北極殿、開元殿等，也有多家廟宇表達配合設置的意願。

嘉義縣政府期望，推動無障礙友善環境政策，讓更多行動不便民眾不因生理條件的限制，造成與社會隔閡，並鼓勵民眾走出戶外，從事休閒活動，也到寺廟走走，體驗宗教團體的用心、推動社會教化、公益活動的努力。

嘉義縣長翁章梁（中）今天前往新港奉天宮，邀行動不便者體驗無障礙設施。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（中）今天前往新港奉天宮，邀行動不便者體驗無障礙設施。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 嘉義 奉天宮

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