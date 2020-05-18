白河蓮子喻確診「連止」 蓮農送農產支持防疫

新冠肺炎疫情今持續11天零確診好消息，台南市議員李宗翰與白河蓮農今透過準副總統賴清德等人協助，特別贈送蓮子、蓮花、蓮藕、蓮蓬、蓮藕茶到中央流行疫情指輝中心，營造疫情持續「連止」意涵，也達到最佳宣傳效果。

李宗翰說，上周五注意到台灣已零確診8天。想到白河蓮子、蓮藕圓形外觀中，還有無數的圓在其中，貌似無數個「〇」，因此特別發用白河特產為疫情祈福與替第一線人員打氣。

經透過前行政院長賴清德牽線，和出身台南的內政部次長陳宗彥協助聯繫，選定今天連續0確診11天，送上象徵「11」蓮藕2條，中央流行疫情指中心指揮官陳時中，也特別介紹並排蓮藕，貌似11，並標榜「台灣蓮藕，確診零噢！」順勢達到宣傳效果。

「很匆忙，但很有意義。」參與其中的白河蓮農魏宗淇笑說，昨下午2點收到訊息，4點半分就要物品全送上高鐵，他趕忙跟不同蓮農準備許多蓮花產品，半夜還要視訊指導已趕到台北的夥伴如何煮蓮藕茶，透過疫情指揮中心宣傳平台放送，成了最棒的宣傳。