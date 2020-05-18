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說好的口罩呢？ 雲林縣議員要求中央還口罩
雲林縣府每年例行採購抗揚塵口罩給縣內各級學校使用，今年原定口罩廠商於3月29日交第2批的採購口罩給縣府，但因新冠肺炎疫情爆發，中央徵召國內口罩工廠生產的口罩，造成廠商無法如期交貨給縣府，對此縣議員王又民在議會質詢時提出，縣府常態採購的口罩並非疫情來了才採購，他要求縣府必須向中央反應。
雲林縣府於去年即發包採購了一批抗揚塵口罩，後來中央1月底起徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩，及外科手術口罩至6月底，造成廠商無法如期交貨給縣府，縣議員王又民表示，縣府常態性採購口罩，發給縣內學校教職員每人20片，非遇到疫情才採購，他認同中央的口罩徵用政策，配給國民做好防疫工作，但目前台灣的疫情尚未解禁，為何還能有多的口罩送到國外去。
教育處長邱孝文表示，縣府向口罩廠商採購的第2批口罩，因疫情關係，廠商所有口罩都被徵收，以致無法如期交貨，廠商也有行文到教育處，而對於這批還未交貨的口罩，縣府也會依中央徵收口罩的期限，再與廠商協訂交貨日期，把還未交貨的口罩如數發到各學校。
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