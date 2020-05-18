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大學生組傳統進香團 掛香旗、探香路初體驗真奇妙

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台北藝術大學師生組團遵循古俗到北港進香，感受台灣進香文化之美。記者蔡維斌／攝影
台北藝術大學師生組團遵循古俗到北港進香，感受台灣進香文化之美。記者蔡維斌／攝影

貼香條、探香路再結合百年藝陣遶境，一切遵循古代進香風俗的台北藝術大學進香香團，今天在「馬陣吹」陣頭引領下，浩浩蕩蕩抵雲林縣北港朝天宮進香，震撼的犁炮、三進三出入廟，讓學生大開眼界，直呼「古代人進香太奇妙了！」

國立台北藝術大學文化資源學院長林承緯為了文資系研究所、大學生，體驗台灣宗教，成立「北港進香團」，打造刺繡龍鳳團旗、進香旗、背章等進香裝備，今天20多人抵雲林縣北港朝天宮進香，並比照一般進香團從朝天宮廟前大街，一路步行入廟。

被列入雲林文化資產的北港百年藝陣老師蘇仁義，率領北港百年馬陣吹，引領北藝大進香團進香，展現北港進香特色，這支進香團唯一不同的是沒有媽祖神像，但以鮮花神籃取代，學生掌旗奉神，在鑼鼓喧天的馬陣吹引領下，緩緩遶境入廟。學生進香團更巧遇北港朝天宮六媽過爐，見識到震撼北港犁轎和三進三出的入廟儀式。

「太神奇了！」學生楊雅鈞等人說，曾研習過台灣宗教進香，對國內各大媽祖廟的地方風俗民情也都有過研究，但從沒親身體驗過進香的滋味，進香團好像能把每個人的心揪在一起，進而產對信仰的認同感，是一種無形的力量，太奇妙了。

有學生也笑說，走在街上有些不好不意思，但好像有一股宗教力量推著大家往前走，難怪她們的爺爺奶奶每年都會排除困難就一定要參加進香，原來自己走一趟就能理解。

北藝大院長林承緯表示，過去曾來北港，和地方文史人士深談，才了解朝天宮深厚的歷史文化，決定帶學生實際參與體驗，他們進香完全遵照傳統古俗作法來進香，復刻古早的進香旗、臂章等，相信這趟北港之旅對未來研究會有所助益。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，坐觀不如親體力行，學生能親自感觸媽祖信仰的溫度，對台灣媽祖文化傳承是好事。

北藝大進香團製作複刻版的進香龍鳳團旗。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團製作複刻版的進香龍鳳團旗。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮六媽過爐熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮六媽過爐熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團還製作刺繡龍鳳旗，作為進香前導旗幟。記者蔡維斌／翻攝
北藝大進香團還製作刺繡龍鳳旗，作為進香前導旗幟。記者蔡維斌／翻攝
北藝大進香團依循古俗在進香時廟口張貼香條，事先探香路。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團依循古俗在進香時廟口張貼香條，事先探香路。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團（右紅衣者）和北港媽祖青年軍相見歡，兩年輕宗教團合照留念。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團（右紅衣者）和北港媽祖青年軍相見歡，兩年輕宗教團合照留念。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團製作複刻版的進香旗。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團製作複刻版的進香旗。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團也進行過爐團拜儀式。記者蔡維斌／攝影
北藝大進香團也進行過爐團拜儀式。記者蔡維斌／攝影
北港出動古早馬陣吹引領北藝大師生進香。記者蔡維斌／攝影
北港出動古早馬陣吹引領北藝大師生進香。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 遶境

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