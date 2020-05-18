雲縣有條件開放戶外免戴口罩 長青食堂開放共餐

武漢肺炎疫情趨緩，雲林縣長張麗善今天表示，有條件開放戶外不用戴口罩，長青食堂也開放長輩共餐，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。

台灣已連續11天武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情零確診、連36天無本土病例，雲林縣政府今天宣布，即日起長青食堂開放長輩共餐。

張麗善今天表示，有條件開放戶外不用戴口罩，除校園以外，室外場地500人以下，在保持社交安全距離的條件下，可以不用戴口罩，沒生病的人在戶外也不用戴口罩，但生病者還是要戴，讓大家在室外活動，保有新型態的安全生活模式。

張麗善說，「防疫新生活運動」不分行業，重點為保持社交距離，室內保持1.5公尺、室外1公尺，無法維持社交距離時應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開，或採梅花座，維持適當安全距離。

不過，民眾出入各類無論室內室外場所時，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾（濕）洗手用品或設備，並採實名制，確實執行人流管制及環境清潔消毒。

張麗善也提醒，進出醫療院所還是要戴口罩，一般戶外雖不強制戴口罩，但請避免到人潮聚集處，若無法保持戶外安全社交距離，建議還是戴上口罩，並落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣。