520來登記結婚 台南歸仁戶政所送拍利得照

台南歸仁戶政慶祝「520我愛你專屬戀人的紀念日」，舉辦「永恆瞬間專鼠幸福」活動，今天起到520來所辦理結婚登記的新人，在本所結婚牆拍照，由戶所使用拍立得記錄結婚登記幸福時刻。

戶政所承辦人說，結婚登記是人生重要時刻，相片可記錄此刻你我甜蜜回憶，專屬幸福，相片是無聲的語言，是有溫度的溝通。

戶政所主任江學通表示，近來許多年輕人喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，520為鼓勵新人「情訂歸仁」，這次更加贈鼠年米老鼠杯子，讓新人留下深刻難忘珍貴回憶，代表戶所祝福的心。

江學通說，更希望他們在政府生育獎勵下，可以努力增產報國，減緩少子化壓力。520贈禮活動，希望能鼓勵有情人結成好姻緣，並祝福一生有鼠不盡的幸福。