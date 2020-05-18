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雲149甲線人孔蓋下地化 機車騎士：終於不再膽戰心驚！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲149甲線縣道斗六段路面凹凸難行，甚至曾有人摔車受傷，此次將道路改善，民眾說「終於不再膽戰心驚」。記者陳苡葳／攝影
雲149甲線縣道斗六段路面凹凸難行，甚至曾有人摔車受傷，此次將道路改善，民眾說「終於不再膽戰心驚」。記者陳苡葳／攝影

雲林149甲線縣道北起斗六市區，南至嘉義縣梅山鄉，全長近54公里，但光是斗六段至荷苞厝段就有多達230座的人孔蓋，凹凹凸凸的路面造成行經該路段的汽機車難行，甚至有人因此摔車受傷，。經過縣府向中央爭取經費，將施行人孔蓋下地工程，預計7月下旬前完工，張姓騎士說，「終於不再膽戰心驚」。

鄰近住戶張小姐說，騎這條路時因為路面顛簸，都會想避開人孔蓋，但汽車道車輛又多，騎車騎得很害怕，以後路平了終於不用再擔憂。

縣長張麗善表示，雲149甲線斗六段平日上下班車流量大，假日更是許多車輛前往古坑鄉的必經之路，人孔蓋的施工品質是道路是否平整的重要因素之一，此次縣府獲中央前瞻計畫補助3360萬經費，除將該路段人孔蓋全面下地化，包括雲214線道（斗六至梅林）的路面也會一併鋪平改善，並配合周遭危險地區增設護欄等交通設施，及重新規畫畫設標線。

張麗善說，此次改善工程約於2個月後完工，不僅可提升雲149甲線及雲214線的道路品質，更能確保汽機車的行車安全。

雲149甲線縣道斗六段就有多達230座人孔蓋，路面凹凸難行，經雲林縣府向中央爭取經費，將施行人孔蓋下地工程。記者陳苡葳／攝影
雲149甲線縣道斗六段就有多達230座人孔蓋，路面凹凸難行，經雲林縣府向中央爭取經費，將施行人孔蓋下地工程。記者陳苡葳／攝影

斗六 張麗善 古坑

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