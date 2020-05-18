台南捷運東側藍線一期進入綜合規畫階段

台南市輕軌捷運持續規畫中，台南市交通局表示， 目前第一期藍線已進行綜合規畫階段，綠線的可行性研究也已提報交通部審查，第一期藍線延伸線、紅線則正辦理可行性研究，

交通局局長王銘德表示，一條捷運從可行性研究、綜合規劃、細部計畫、動土施工、完工啟用至少要長達10年之久，台南市政府從102年起積極推動「台南市捷運化公共運輸系統」政策，其中，先進運輸系統（捷運）是該政策的最後一塊拼圖，擬定涵括全市的優先路網、第2、3期路網。106年中央政府推動前瞻基礎建設計畫，台南市政府提報府城地區優先路網（第1期藍線、綠線、第1期藍線延伸線、紅線），經核定納入前瞻基礎建設計畫內，台南市政府亦成立台南市捷運工程處配合執行捷運建設工作。

王銘德指出，市長黃偉哲相當重視台南市的大眾運輸發展政策，針對捷運規畫指示交通局辦理各區說明會蒐集民意、加強溝通，並讓捷運與大台南公車、T-Bike等多重運具相互結合，構建完整的大眾運輸路網，滿足市民通勤、就學、就醫的日常生活需求，及遊客的觀光需求。

台南市捷運工程處處長呂獎慧表示，去年捷工處辦理優先路網各區說明會後，第1期藍線的可行性研究已通過交通部審查，目前已進入綜合規畫階段，綠線的可行性研究已提報交通部審核，第1期藍線延伸線及紅線也完成可行性研究計畫的發包作業，優先路網的各項作業已如火如荼的展開，捷工處將依規定持續加速辦理，爭取中央早日核定，進入工程設計、施工階段。