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昇明國際贈高階防霧護目鏡 強化台南醫護防疫裝備

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎／攝影
昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎／攝影

新冠肺炎疫情蔓延，醫護人員防疫物資需求提升，台南市仁德區昇明國際是外銷美日等地國際知名防護裝備製造廠商，先前已捐贈醫界高階醫用護目鏡，今天又經立委林宜瑾牽線，再捐贈2000副高階防霧護目鏡給永康奇美醫院及市立安南醫院。

台南市長黃偉哲、林宜瑾及醫師公會理事長陳相國見證，奇美醫院院長邱仲慶、安南醫院院長林瑞模代表受贈，感謝明昇為第一線防疫醫護人員增添保障，協助因應疫情難關。

昇明國際董事長王李明陽表示，早年主要製作光學鏡片，產品逐漸擴大多樣，目前98%外銷，日本與美國占75%，越南、台南科工區都有設廠，今天捐贈的護目鏡在日本一個賣台幣約5000元。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，這是他見過最高檔的護目鏡；安南醫院院長林瑞模說，一月疫情剛開始時昇明就捐護目鏡給急診胸腔等等一線人員。醫師公會理事長陳相國感謝市長立委促成捐贈，這款護目鏡是他見過見過最高級，醫護要戴數小時經常受傷，這個非常舒適。

黃偉哲表示，感謝昇明對防疫的貢獻，也感謝林宜瑾居中協調，昇明因為疫情停掉外銷產線來支援防疫的護目鏡需求，雖然防疫已漸進下半場，但如陳時中部長所說的期中考考得不錯，惟期末考還沒來臨，所以還是要把期末考考完才可以放暑假，希望大家在期末考能夠多配合中央疫情指揮中心的指導，全力來配合地方推動。

黃偉哲指出，疫情雖減緩，但還是必須有安全的防疫設備存量，包括護目鏡、防護衣、口罩、呼吸器、酒精等，這些都一定要有安全存量，以備不時之需，目前中央疫情指揮中心已經宣佈口罩可以部分外交，但多少比例外銷還不知道，其他的防疫設備都要有必須的的安全存量，在美國為了要把呼吸器提供給重症病人使用，甚至去搶購呼吸器，一個呼吸器的價格居然上漲十倍都還不止，所以必要的醫療安全存量是有必要的。

黃偉哲說，這次確診病患很多有結膜炎病徵，表示病毒侵襲眼部，醫護人員都需要去採檢或是治療，難免與病患做近距離的接觸，雖然戴著口罩、穿著防護衣，可是眼睛沒有保護，所以護目鏡是最好的防疫保護，一般來講護目鏡都是塑膠，戴在臉上戴久了會有痕跡，但是昇明國際贈送的護目鏡，周邊邊緣都是軟橡皮製作，一方面可以跟臉部密切結合，一方面戴起來，舒適感會比較多。

昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎攝影
昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎攝影
昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎／攝影
昇明國際董事長王李明陽（左二）捐贈高階護目鏡，安南醫院院長林瑞模（右起）、奇美醫院院長邱仲慶代表接受，市長黃偉哲、立委林宜瑾與台南市醫師公會理事長陳相國見證。記者周宗禎／攝影

疫情 黃偉哲 醫護人員

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