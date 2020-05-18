快訊

為盧安達大屠殺買屠刀: 逃亡26年「首富通緝犯」巴黎被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義牧師一家4口變8口 資助非洲孩子牽起幸福緣分

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義民雄榮光堂牧師邊德音（左二）一家四口，全都資助非洲國家的孩子。圖／台灣世界展望會提供
嘉義民雄榮光堂牧師邊德音（左二）一家四口，全都資助非洲國家的孩子。圖／台灣世界展望會提供

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音透過台灣世界展望會的「資助兒童計畫」，她與丈夫和兩名孩子，全家一同資助非洲國家尚比亞、尼日和史瓦帝尼等國共4個孩子，她說，每每看到資助兒童的來信，都感到不可思議，讓她們一家4口變8口，牽起這道幸福的緣分。

邊德音一次聆聽世界展望會工作人員的分享時，萌生對資助兒童的感動，平時除了在教會陪伴青年與兒童，她與丈夫也認為行有餘力，就要幫助更多有需要的孩子，希望透過資助，帶領自家孩子看見世界，知道世界上許多身處匱乏的孩子及需要。

邊德音說，除了自己與先生資助外，兩個孩子也分別資助尼日與史瓦帝尼的兒童，當兒子看見受助兒童信中寫著他喜歡畫畫，竟與自己的興趣相同，感到不可思議，因為兩地相距遙遠交流很不容易，就讀小學四年級的女兒也盼望和受助的小女生成為好朋友，送出祝福給她。

為了讓孩子更加有感，邊德音將尼日、尚比亞以及史瓦帝尼三個國家標記在地圖上，帶著孩子認識各國有別於台灣的事物，她也希望透過資助兒童計畫，教導孩子「幫助他人不等於施捨，而是將上帝賜我們的福氣分享給更多人」。

邊德音表示，今年看見新冠肺炎在世界各地的影響，她常常帶全家一同為所資助的兒童禱告，希望都健康平安，有的資助兒童生日即將到來，她與家人已預備生日禮物，盼望跨越國家、語言等等距離，把愛與祝福送到孩子的手中。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會投共計幫助全球各地近22萬名兒童改善生活，透過醫療、教育、水資源及衛生教育等服務工作，讓兒童獲得應有的權利與發展機會，讓孩子不受困境阻礙，能夠朝夢想飛翔。

王昶評表示，許多孩子不是沒有機會和未來，而是被貧窮、家庭、生長環境等因素，限制他們的發展與未來，邀請大家一同響應「資助兒童計畫」，從改變一個兒童的生命開始，一步步改善家庭生活、社區環境，進而成為改變世界的力量。

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音資助非洲國家的孩子。圖／台灣世界展望會提供
嘉義民雄榮光堂牧師邊德音資助非洲國家的孩子。圖／台灣世界展望會提供

世界展望會 史瓦帝尼

延伸閱讀

疫情下也要穿得漂亮 非洲設計師「口罩套裝」毫無違和感

嘉義人見「1122車牌」自動禮讓？ 網曝玄機：大哥級的座駕

社會在走社交距離要有！牧師拿水槍向信徒噴射聖水

嘉義媽祖婆！許世賢斜槓人生：醫師、教育、政治、媽媽

相關新聞

嘉義牧師一家4口變8口 資助非洲孩子牽起幸福緣分

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音透過台灣世界展望會的「資助兒童計畫」，她與丈夫和兩名孩子，全家一同資助非洲國家尚比亞、尼日和史瓦...

台南上周率先解封舞廳禁令 另兩家舞廳今都申請復業

台南市開六都之先，第一個解封八大行業，台南市長黃偉哲上午表示，台南市除了首先恢復營業的萬象舞廳，另外兩家合法舞廳也提出申...

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天...

產業向前衝／所長賣茶葉蛋 年營業額破億

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華，10年前創立「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營業額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法。他導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的產業。

廣角鏡／嘉縣迎接「黃金雨」

嘉義縣文化觀光局指出，六腳鄉蒜頭自行車道、中正大學和故宮南院前太子大道的阿勃勒樹，都已花開3成，預計5月下旬到6月迎來「金色夢幻大道」，如同韓劇永遠的君王中出現的美景，目前疫情已趨緩，歡迎民眾在保持社交距離下，來體驗夢幻的「黃金雨」。

嘉市里長補選 民眾黨5立委站台

嘉義市本月23日舉行過溝里長補選，台灣民眾黨推出政治素人吳慧玲參選，黨內立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿和邱臣遠等人昨天全員到齊，陪同吳徒步掃街拜票，蔡壁如說，嘉義市里長補選是第一戰，第二戰將是屏東縣崁頂鄉長補選，希望透過每次選舉，以戰養戰，尋覓年輕人出來參與政治。

最後1哩路 雲科工聯外道路通車

雲林科技工業區聯外道路工程歷經約20年，昨天全線通車，縣長張麗善說，全長約11公里的聯外道路採分期、分段闢建，「最後一哩路」是石榴班至省道台3線路段，昨天通車後，道路系統全線貫通，除了建構便捷、安全的工業交通路網，更能縮短往來虎尾、斗六、莿桐、林內等鄉鎮市的行車時間。

迎6月日環食 嘉市國中小繪星空燈籠 闖關抽獎

嘉義市府為宣傳今年6月的日環食天文奇景，在北香湖公園設置裝置藝術區，市府教育處預先發放燈籠到31所國中小學和幼兒園，請學生發揮對宇宙的想像，利用畫筆與顏料繪製最獨特的「星空燈籠」，將掛在北香湖公園，成為一道專屬嘉義市的星際風景。

寺廟巡禮／台南關廟山西宮 罕見「文武廟」

台南市關廟區山西宮主祀關聖帝君，至今已有300多年歷史，是清朝台南府城東門外3大廟之一．為地方信仰中心，同時奉祀文人視為萬世師表的「至聖先師」孔子，山西宮關公、孔子的信徒都非常多，是台灣宗教界罕見的「文武廟」。

小童捐零用錢助院童 認購育幼院獎勵小禮物

雲林林內鄉林中國小校長林志郎近日發起「一心育幼院贊助認購行善活動」，期盼能藉由社會大眾的響應，為斗六一心育幼院院童募集獎...

台南勞工局修繕志工兵分三路 為弱勢者修漏水屋

台南市政府勞工局長期與大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及各職業工會志工夥伴，合作「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞...

雲科工聯外道最後一哩路通車 今起全線貫通

雲林科技工業區聯外道路最後一哩路，石榴班區至省道台3線路段於今年3月完工後，5月14日由工業局針對道路主體結構部分完成移...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。