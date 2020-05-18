嘉義牧師一家4口變8口 資助非洲孩子牽起幸福緣分

嘉義民雄榮光堂牧師邊德音透過台灣世界展望會的「資助兒童計畫」，她與丈夫和兩名孩子，全家一同資助非洲國家尚比亞、尼日和史瓦帝尼等國共4個孩子，她說，每每看到資助兒童的來信，都感到不可思議，讓她們一家4口變8口，牽起這道幸福的緣分。

邊德音一次聆聽世界展望會工作人員的分享時，萌生對資助兒童的感動，平時除了在教會陪伴青年與兒童，她與丈夫也認為行有餘力，就要幫助更多有需要的孩子，希望透過資助，帶領自家孩子看見世界，知道世界上許多身處匱乏的孩子及需要。

邊德音說，除了自己與先生資助外，兩個孩子也分別資助尼日與史瓦帝尼的兒童，當兒子看見受助兒童信中寫著他喜歡畫畫，竟與自己的興趣相同，感到不可思議，因為兩地相距遙遠交流很不容易，就讀小學四年級的女兒也盼望和受助的小女生成為好朋友，送出祝福給她。

為了讓孩子更加有感，邊德音將尼日、尚比亞以及史瓦帝尼三個國家標記在地圖上，帶著孩子認識各國有別於台灣的事物，她也希望透過資助兒童計畫，教導孩子「幫助他人不等於施捨，而是將上帝賜我們的福氣分享給更多人」。

邊德音表示，今年看見新冠肺炎在世界各地的影響，她常常帶全家一同為所資助的兒童禱告，希望都健康平安，有的資助兒童生日即將到來，她與家人已預備生日禮物，盼望跨越國家、語言等等距離，把愛與祝福送到孩子的手中。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，台灣世界展望會投共計幫助全球各地近22萬名兒童改善生活，透過醫療、教育、水資源及衛生教育等服務工作，讓兒童獲得應有的權利與發展機會，讓孩子不受困境阻礙，能夠朝夢想飛翔。