所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法，常溫可保存1年，也可以冷藏吃，並導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後更是爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的新產業。

廖世華曾是令歹徒聞風色變的強悍刑警，但鐵漢有柔情的一面，後來到偏鄉的新化知義派所長擔任所長，因派出所偏遠，同事吃早餐不方便，他每天滷一鍋茶葉蛋，給同事當早餐，也分享給洽公民眾，後來騎單車風氣盛，知義派出所位在木架山自行車道上，在台南市警局推動一所一特色時，車友只要到派出所就送茶葉蛋，「所長茶葉蛋」聲名遠播，他常稱是「一蛋成名」。

民國99年「所長茶葉蛋」第一家門市在台南新化成立，廖世華目標是一天賣500顆蛋，準備3天份的茶葉蛋，結果開店第一天一下子就賣光，只好拉下鐵門暫停營業。所長茶葉蛋被稱為「史上最龜毛茶葉蛋」，是從選蛋就很龜毛，只選中型蛋54至60公克，每一顆蛋先要SPA按摩裂痕均勻，經過12道工序及72小時滷製才成。

廖世華隔年退休全力投入，太太的三妹施麗月和三妹婿游忠山加入經營團隊，負責創意行銷及經營管理後，在台南新化購地興建營運生產總部，建立茶葉蛋製程SOP，每間門市及所有通路吃到的茶葉蛋都是一樣的品質，一次機會所長茶葉蛋進軍日月潭風景區，媒體報導與當地阿婆茶葉蛋PK，從此打開全國知名度。

副總經理施麗月表示，所長茶葉蛋產品上有一句話「人生就像茶葉蛋有裂痕才能入味」，所以她常介紹說「你吃的不是一顆蛋而是人生」，所長茶葉蛋雖沒有成立觀光工廠，但參訪團也絡繹不絕，並不設限任何合作的方式，除了都是直營店外，也有異業結盟，代工及客制化。

所長茶葉蛋定位成為賣茶葉蛋的龍頭，並擴展滷製品相關產品，除了做出蛋的深度及廣度，也有豆干堡等多樣滷製產品多樣化，施麗月專長是創意行銷，加入團隊後，把所長茶葉蛋從街邊店擴大到軌道經濟（進駐台北車站、機場及量販店等），2年前與五星級晶英飯店合作，被選為林志玲婚禮的伴手禮更是爆紅。