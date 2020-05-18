快訊

退休金地雷 恐引發新國安問題

守護者殺慢跑黑人？美國「阿貝瑞血案」吃案黑幕

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
所長茶葉蛋開發更多元的滷製產品。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋開發更多元的滷製產品。記者吳淑玲／攝影

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法，常溫可保存1年，也可以冷藏吃，並導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後更是爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的新產業。

廖世華曾是令歹徒聞風色變的強悍刑警，但鐵漢有柔情的一面，後來到偏鄉的新化知義派所長擔任所長，因派出所偏遠，同事吃早餐不方便，他每天滷一鍋茶葉蛋，給同事當早餐，也分享給洽公民眾，後來騎單車風氣盛，知義派出所位在木架山自行車道上，在台南市警局推動一所一特色時，車友只要到派出所就送茶葉蛋，「所長茶葉蛋」聲名遠播，他常稱是「一蛋成名」。

民國99年「所長茶葉蛋」第一家門市在台南新化成立，廖世華目標是一天賣500顆蛋，準備3天份的茶葉蛋，結果開店第一天一下子就賣光，只好拉下鐵門暫停營業。所長茶葉蛋被稱為「史上最龜毛茶葉蛋」，是從選蛋就很龜毛，只選中型蛋54至60公克，每一顆蛋先要SPA按摩裂痕均勻，經過12道工序及72小時滷製才成。

廖世華隔年退休全力投入，太太的三妹施麗月和三妹婿游忠山加入經營團隊，負責創意行銷及經營管理後，在台南新化購地興建營運生產總部，建立茶葉蛋製程SOP，每間門市及所有通路吃到的茶葉蛋都是一樣的品質，一次機會所長茶葉蛋進軍日月潭風景區，媒體報導與當地阿婆茶葉蛋PK，從此打開全國知名度。

副總經理施麗月表示，所長茶葉蛋產品上有一句話「人生就像茶葉蛋有裂痕才能入味」，所以她常介紹說「你吃的不是一顆蛋而是人生」，所長茶葉蛋雖沒有成立觀光工廠，但參訪團也絡繹不絕，並不設限任何合作的方式，除了都是直營店外，也有異業結盟，代工及客制化。

所長茶葉蛋定位成為賣茶葉蛋的龍頭，並擴展滷製品相關產品，除了做出蛋的深度及廣度，也有豆干堡等多樣滷製產品多樣化，施麗月專長是創意行銷，加入團隊後，把所長茶葉蛋從街邊店擴大到軌道經濟（進駐台北車站、機場及量販店等），2年前與五星級晶英飯店合作，被選為林志玲婚禮的伴手禮更是爆紅。

「要顛覆吃茶葉蛋的想像」，施麗月說，所長茶葉蛋創業後就斥資購買殺菌設備，研發茶葉蛋可常溫保存1年，且不只溫溫吃也可冰冰的吃，新冠肺炎也被搶購囤貨，紅到港、澳是始料未及，現在每天被追蛋，但始終沒有忘記所長茶葉蛋「分享」的精神，從第一間新化門市開始，每間店每天第一筆收入都是捐出做公益至今10年未曾間斷。

所長茶葉蛋從分享開始也持續做公益。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋從分享開始也持續做公益。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋引進創意包裝，蛋願四喜獲選為名模林志玲嫁妝伴手禮更爆紅。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋引進創意包裝，蛋願四喜獲選為名模林志玲嫁妝伴手禮更爆紅。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋創辦人廖世華（中）無心插柳創業，家人是最大的團隊夥伴。記者吳淑玲／攝影
所長茶葉蛋創辦人廖世華（中）無心插柳創業，家人是最大的團隊夥伴。記者吳淑玲／攝影

茶葉蛋 婚禮

延伸閱讀

產業向前衝／所長賣茶葉蛋 年營業額破億

看不出已生2胎！「大提琴界林志玲」辣照曝光

曾秘戀林志玲尪！ 女星產子太用力尾椎骨折

女神的媽媽還是女神！林志玲、范冰冰、潔西卡開啟「曬媽模式」　美女星媽引發熱議

相關新聞

寺廟巡禮／台南關廟山西宮 罕見「文武廟」

台南市關廟區山西宮主祀關聖帝君，至今已有300多年歷史，是清朝台南府城東門外3大廟之一．為地方信仰中心，同時奉祀文人視為萬世師表的「至聖先師」孔子，山西宮關公、孔子的信徒都非常多，是台灣宗教界罕見的「文武廟」。

所長茶葉蛋創業背後有暖故事 10年「分享」的心沒間斷

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華10年前煮出「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個營業店，一天...

產業向前衝／所長賣茶葉蛋 年營業額破億

台南市新化警分局知義派出所前所長廖世華，10年前創立「所長茶葉蛋」，從一天只想賣500顆蛋，發展到全台有14個店，一天可賣2、3萬顆蛋，年營業額破億元，顛覆一般人對茶葉蛋的想法。他導入文創設計，「四喜蛋禮」被選為名模林志玲婚禮伴手禮後爆紅，五星級飯店、機場、林百貨、誠品及大型量販店都可買到所長茶葉蛋，創下以蛋專賣成功的產業。

廣角鏡／嘉縣迎接「黃金雨」

嘉義縣文化觀光局指出，六腳鄉蒜頭自行車道、中正大學和故宮南院前太子大道的阿勃勒樹，都已花開3成，預計5月下旬到6月迎來「金色夢幻大道」，如同韓劇永遠的君王中出現的美景，目前疫情已趨緩，歡迎民眾在保持社交距離下，來體驗夢幻的「黃金雨」。

嘉市里長補選 民眾黨5立委站台

嘉義市本月23日舉行過溝里長補選，台灣民眾黨推出政治素人吳慧玲參選，黨內立委蔡壁如、賴香伶、高虹安、張其祿和邱臣遠等人昨天全員到齊，陪同吳徒步掃街拜票，蔡壁如說，嘉義市里長補選是第一戰，第二戰將是屏東縣崁頂鄉長補選，希望透過每次選舉，以戰養戰，尋覓年輕人出來參與政治。

最後1哩路 雲科工聯外道路通車

雲林科技工業區聯外道路工程歷經約20年，昨天全線通車，縣長張麗善說，全長約11公里的聯外道路採分期、分段闢建，「最後一哩路」是石榴班至省道台3線路段，昨天通車後，道路系統全線貫通，除了建構便捷、安全的工業交通路網，更能縮短往來虎尾、斗六、莿桐、林內等鄉鎮市的行車時間。

迎6月日環食 嘉市國中小繪星空燈籠 闖關抽獎

嘉義市府為宣傳今年6月的日環食天文奇景，在北香湖公園設置裝置藝術區，市府教育處預先發放燈籠到31所國中小學和幼兒園，請學生發揮對宇宙的想像，利用畫筆與顏料繪製最獨特的「星空燈籠」，將掛在北香湖公園，成為一道專屬嘉義市的星際風景。

小童捐零用錢助院童 認購育幼院獎勵小禮物

雲林林內鄉林中國小校長林志郎近日發起「一心育幼院贊助認購行善活動」，期盼能藉由社會大眾的響應，為斗六一心育幼院院童募集獎...

台南勞工局修繕志工兵分三路 為弱勢者修漏水屋

台南市政府勞工局長期與大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及各職業工會志工夥伴，合作「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞...

雲科工聯外道最後一哩路通車 今起全線貫通

雲林科技工業區聯外道路最後一哩路，石榴班區至省道台3線路段於今年3月完工後，5月14日由工業局針對道路主體結構部分完成移...

曾文水庫水情仍嚴峻 南水局：下周滯留鋒面降雨

今年第一號颱風「黃蜂」已於今上午8時減弱為熱帶性低氣壓，昨晚起台南山區不再降雨，南區水資源區預估，曾文、南化水庫集水區，...

明達高中學生車禍身亡 新營警結合寺廟勸募助家屬

台南巿鹽水區明達高中戴姓學生上月打工騎機車返家途中不幸發生車禍身亡，得知為單身家庭經濟困頓，新營警分局協助新營天鳳宮發起...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

侵占五股公有地還抗議 新北巿府決心整地改為公車亭

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

曾文水庫水情仍嚴峻 南水局：下周滯留鋒面降雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。