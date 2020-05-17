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最後1哩路 雲科工聯外道路通車
雲林科技工業區聯外道路工程歷經約20年，昨天全線通車，縣長張麗善說，全長約11公里的聯外道路採分期、分段闢建，「最後一哩路」是石榴班至省道台3線路段，昨天通車後，道路系統全線貫通，除了建構便捷、安全的工業交通路網，更能縮短往來虎尾、斗六、莿桐、林內等鄉鎮市的行車時間。
經濟部長沈榮津、立法委員劉建國和張麗善等人共同主持通車典禮，聯外道路西起省道台1線，途經雲林科技工業區大北勢區、竹圍子區及石榴班區，往東銜接至省道台3線。
沈榮津指出，雲科工業區是全國第5大工業區，聯外道路全線貫通後，可將大北勢區、竹圍子區、石榴班工業區與斗六工業區串聯，路網將貫穿雲科工業區至台3線，與斗六工業區第二路口銜接延伸至國道三號。
張麗善說，聯外道路通往台1線至萬年路段，早年配合大北勢區及竹圍子區開發，興闢完成；竹圍子至石榴班路段去年11月完工通車，石榴班區至省道台3線路段今年3月完工，昨起通車後，全線道路系統正式貫通。
劉建國說，聯外道路除提高工業區車輛流通效率，也吸引不少廠商有意進駐、增加就業機會，並避免大車進入市區。
雲科工廠協會理事長蘇振毅表示，過去沒有聯外道路，各廠區資源流通較不便，如今工業大型車輛能迅速往返國道及廠區之間，業務效率將提升許多。
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