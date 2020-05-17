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小童捐零用錢助院童 認購育幼院獎勵小禮物

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
許多大人小孩今天都來參與斗六一心育幼院贊助認購活動，為院童募集獎勵小禮物。圖／林志郎提供
許多大人小孩今天都來參與斗六一心育幼院贊助認購活動，為院童募集獎勵小禮物。圖／林志郎提供

雲林林內鄉林中國小校長林志郎近日發起「一心育幼院贊助認購行善活動」，期盼能藉由社會大眾的響應，為斗六一心育幼院院童募集獎勵小禮物，今天下午3點活動首次於斗六繪本館展開，每人捐助20元即為認購1隻動物積木，最多可認購5隻，活動進行一小時，估計募集到近7千元的愛心善款。

「讓我們成為孩子的貴人」，林中國小校長、同時也是斗六一心育幼院課後輔導老師的林志郎說，此次善款將購買益智積木作為院童下周月考的達標獎勵，希望能以「獎勵制」鼓勵育幼院童「主動學習、愛上學習」，同時透過益智積木啟發多元潛能。

林志郎指出，每隻動物積木價格為20元，他希望小朋友也能有機會幫助別人，因此優先鼓勵小朋友使用零用錢參與認購活動，1人最高認購金額為100元，一小時內便陸續來了近14位小朋友贊助認購，許多社會人士也紛紛慷慨解囊。

林志郎說，他自108年10月開始於育幼院擔任課輔老師，他說，雖然許多院童無法有父母親陪在身邊，但相信社會的愛與關懷一定能拉他們一把，讓他們在學習的路上不孤單，也藉此讓社會各界認識育幼院童，發揮互助與同理的心。

從45公里遠的麥寮鄉，來到斗六市捐款的張先生分享，他希望能為院童盡點心力，也祝福他們都能考取理想成績，並對自己的學習成果負責。

「一心育幼院贊助認購行善活動」今天下午3點在斗六繪本館展開，一小時內便陸續來了近14位小朋友贊助認購。圖／林志郎提供
「一心育幼院贊助認購行善活動」今天下午3點在斗六繪本館展開，一小時內便陸續來了近14位小朋友贊助認購。圖／林志郎提供
每人最多捐100元認購獎勵小禮物，即為一心育幼院童募得5隻動物積木。圖／林志郎提供
每人最多捐100元認購獎勵小禮物，即為一心育幼院童募得5隻動物積木。圖／林志郎提供

育幼院 斗六 捐款

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