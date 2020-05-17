台南勞工局修繕志工兵分三路 為弱勢者修漏水屋

台南市政府勞工局長期與大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及各職業工會志工夥伴，合作「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕方案，目前正同步為龍崎、北區、安南區弱勢勞工修繕房屋，讓這項美事持續延續下去。

台南市政府勞工局迄今已幫110戶弱勢家庭住處完成修繕，近日收到北區區長李皇興、里長童小芸通報，高齡83歲陳姓阿嬤獨居北區巷弄中老宅，屋頂鐵皮結構因年久失修，出現生鏽和漏水，天花板因滲水也出現坍塌。

勞工局長王鑫基上月29日帶領各工會志工前往探視，得知陳姓阿嬤獨居，生活僅依賴低收入戶社會津貼過日，無能力負擔屋況維修，隨即安排各工會志工協助修繕。

本月12日台南市金屬業職業工會志工負責鐵皮屋頂漏水處理，今由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會接力安裝新的天花板輕鋼架和重新拉整線路、安裝燈具照明，24日由台南市油漆工程業職業工會志工處理牆面壁癌再進行美化粉刷，屆時將大功告成。