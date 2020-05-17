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台南勞工局修繕志工兵分三路 為弱勢者修漏水屋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局結合修繕志工，長期為弱勢長輩、勞工修繕住處，希望改善居住環境。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局結合修繕志工，長期為弱勢長輩、勞工修繕住處，希望改善居住環境。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局長期與大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會及各職業工會志工夥伴，合作「有情有疼心ㄟ厝」弱勢職災勞工家庭房屋修繕方案，目前正同步為龍崎、北區、安南區弱勢勞工修繕房屋，讓這項美事持續延續下去。

台南市政府勞工局迄今已幫110戶弱勢家庭住處完成修繕，近日收到北區區長李皇興、里長童小芸通報，高齡83歲陳姓阿嬤獨居北區巷弄中老宅，屋頂鐵皮結構因年久失修，出現生鏽和漏水，天花板因滲水也出現坍塌。

勞工局長王鑫基上月29日帶領各工會志工前往探視，得知陳姓阿嬤獨居，生活僅依賴低收入戶社會津貼過日，無能力負擔屋況維修，隨即安排各工會志工協助修繕。

本月12日台南市金屬業職業工會志工負責鐵皮屋頂漏水處理，今由台南市木工業職業工會、台南市電氣業職業工會接力安裝新的天花板輕鋼架和重新拉整線路、安裝燈具照明，24日由台南市油漆工程業職業工會志工處理牆面壁癌再進行美化粉刷，屆時將大功告成。

王鑫基今也與台南市電氣業職業工會及台南市木工業職業工會志工分別前往龍崎、安南區了解修繕情形，龍崎區埋設化糞池和浴廁管路；安南區由木工志工協助天花板輕鋼架修護，完成後可望一舉解決漏水老問題。

勞工局長王鑫基（右一）探視修繕志工，感謝他們長期奉獻付出。記者謝進盛／翻攝
勞工局長王鑫基（右一）探視修繕志工，感謝他們長期奉獻付出。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局結合修繕志工，長期為弱勢長輩、勞工修繕住處，希望改善居住環境。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局結合修繕志工，長期為弱勢長輩、勞工修繕住處，希望改善居住環境。記者謝進盛／翻攝

漏水 勞工局 獨居

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