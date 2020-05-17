雲科工聯外道最後一哩路通車 今起全線貫通

雲林科技工業區聯外道路最後一哩路，石榴班區至省道台3線路段於今年3月完工後，5月14日由工業局針對道路主體結構部分完成移交接管作業，今天經濟部長沈榮津、立法委員劉建國及雲林縣長張麗善等人共同主持通車典禮。張麗善說，聯外道路系統西起省道台1線，途經雲林科技工業區大北勢區、竹圍子區及石榴班區，往東銜接至省道台3線，今起全線貫通，並可與鄰近國道3號的斗六工業區串聯，建構便捷的工業交通路網，另除可避免大型車輛進入市區，更能縮短往來虎尾、斗六、莿桐、林內等鄉鎮市的行車時間。

張麗善表示，全長約11公里的雲林科技工業區聯外道路，採分期、分段興闢，其中台1線至萬年路路段，早年配合大北勢區及竹圍子區開發，已興闢完成；竹圍子至石榴班路段則於107年11月完工通車，最後一哩路石榴班區至省道台3線路段於今年3月完工，工業局5月14日完成移交接管作業，今起通車後，全線道路系統正式貫通。

經濟部長沈榮津指出，雲林科技工業園區總面積近600公頃，是全國第5大工業區，今天起聯外道路全線貫通後，可將雲林科技工業區大北勢區、竹圍子區及石榴班工業區，與現有斗六工業區串聯，整體路網將由台1丁貫穿雲林科技工業區至台三線與斗六工業區第二路口銜接，並延伸至國道三號，建構完整便捷交通路網。

雲科工廠協會理事長蘇振毅說，過去沒有聯外道路時，各廠區資源流通較不便利，如今有了完整的交通系統，讓工業大型車輛能夠迅速往返國道及廠區之間，業務效率提升許多。

立法委員劉建國表示，聯外道路興闢，除提高工業區車輛的流通效率，進而也吸引廠商有意進駐、增加就業機會，安全方面更能避免大車行駛進入市區道路，民眾往返鄰近的虎尾、斗六、莿桐、林內等鄉鎮市也能縮短其行車時間。