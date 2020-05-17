核准舞廳復業 黃偉哲：建立標準作業程序

台南市開六都先例，已有一家舞廳在昨天恢復營業。台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪時表示，台南市遵照中央流行疫情指揮中心指導建立標準作業程序，讓符合程序的合法業者復業。

黃偉哲上午前往位於中西區的林百貨視察防疫及公共安全工作，接受媒體聯訪時，再度被問及有關台南市率六都之先，核准舞廳業者復業一事。

黃偉哲表示，台南市遵循中央流行疫情指揮中心的指導原則與規範，建立了有關酒店、舞廳業者申請復業的標準作業程序。從昨天業者復業的情況看起來，顧客除了飲食、飲酒外都戴口罩，也沒有跳舞，其他舞廳與酒店業者也循這個方式，那就沒問題了。

他說，市府已在15日統一把可以申請復業的通知同時送達各業者，再由業者評估自己準備的狀況，覺得可以時就提出復業申請。業者申請後，市府相關單位馬上去看，如果通過就可以復業。

黃偉哲表示，台南市目前碰到的問題是合法業者有限，沒有合法的業者其實蠻多。將先求讓能配合標準作業程序的合法業者復業，其他部分再來做適當考量。

他說，其他五都有各自考量，不管是要指定特定的日期、或是還要繼續觀望，他都尊重。台南市的做法是，只要中央有指導原則，就依據指導原則來做；中央沒有指導原則，就依實際的需求來做。台南市5家合法的酒店、舞廳業者中，有1家提出申請並獲得核可，其他各家可能還在觀望。