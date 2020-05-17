曾文水庫水情仍嚴峻 南水局：下周滯留鋒面降雨
今年第一號颱風「黃蜂」已於今上午8時減弱為熱帶性低氣壓，昨晚起台南山區不再降雨，南區水資源區預估，曾文、南化水庫集水區，可望進帳675萬公噸原水，增加約10、2天民生用水，寄望下周梅雨滯留鋒面帶來明顯降雨。
截至今午3點，曾文水庫水位標高192.09公尺，蓄水率7.86％，曾文加上烏山頭水庫有效蓄水量約7895萬公噸，南化水庫水位標高157.97公尺，有效蓄水量1176公噸，蓄水率12.95﹪，旱象依舊嚴峻。
昨午後台南山區強降雨不斷，至昨深夜楠西區累計降雨達160毫米、嘉義大埔105毫米、玉井97毫米，山區各區降雨明顯，不過入夜後雨歇，今天一整天不見雨滴，與整個水情相較，這波降雨，僅是小「解渴」。
水利署南水局副局長鄒漢貴下午表示，昨這波降雨，曾文、南化水庫上游集水區，降雨量約45毫米，加上山區長期乾旱，逕流入水庫水量量有限，讓需水孔急的各水庫望雨興嘆。
其中，曾文水庫集水面積較大，預估入流583萬噸，南化水庫約93萬噸，以曾文水庫每天供應60萬噸民生用水、南化水庫約45萬噸來看，增加各約10、2天民生用水量。
鄒漢貴說，依照中央氣象局資料，下周台灣上空會有梅雨滯留鋒面，估計約停留5天，如順利可望為南台灣帶來明顯降雨，在水庫集水區地表濕潤，逕流將更明顯，但一切還是得看老天爺臉色，也拜託民眾要多節約用水，度過當前枯水期。
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