宣傳6月日環食 嘉義市國中小學聯手繪製「星空燈籠」
嘉義市府為宣傳今年6月的日環食天文奇景，在北香湖公園設置活動裝置藝術區，市府教育處預先發放燈籠到31所國中小學和幼兒園，請學生發揮創意與對宇宙的想像，利用畫筆與顏料繪製最獨特的「星空燈籠」，將掛在北香湖公園的樹林中，成為一道專屬嘉義市的星際風景。
市長黃敏惠日前也到蘭潭國小，帶領多名學童一起繪製燈籠，黃敏惠在燈籠畫上可愛的Q版勇媽形象，替星球添上幾分童趣。
另外，市府結合6月的日環食天文奇景活動，即日起到5月31日為止，嘉市國中小學及公立幼兒園31所國小，只要下載「遊台灣學英語」APP，通過「天文闖關趣」20關，就可以獲得抽獎機會，完成31道關卡，有機會抱回最大獎的桌上型望眼鏡，裝上太陽濾鏡還可直接觀測日環食。
「2020年6月21日會出現什麼特殊天空氣象？」、「發生日全食時，地球上有多少人能同時看到？」一道道題目中，以選擇題的形式讓學生選擇，希望讓學生從答題中學會天文知識，除了望眼鏡外，還有木製面紙盒、水鳥拼圖、小夫妻拌麵等獎品。
市府教育處表示，本次闖關題目除了與日食現象相關的天文知識題外，還有以2020日環食系列活動為情境所設計的基礎英文會話題、校園特色題等，2020嘉義市日環食系列活動官網也提供本次闖關活動的題庫，讓民眾們可以預先準備，從遊戲中學習知識、自我挑戰。
教育處指出，「天文闖關趣」詳細活動內容及APP操作說明皆可至活動官網(https://www.2020aseinchiayicity.com.tw/）查詢。更多2020嘉義市日環食系列活動資訊也可至粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/2020aseinchiayicity/）。
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