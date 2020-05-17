明達高中學生車禍身亡 新營警結合寺廟勸募助家屬

台南養蚵的林明德已在5年前更換環保蚵棚，他說，更新的棚架迄今沒壞過。政府要協助漁民更換環保蚵棚是正向也是要走的路，但漁民一開始要投資一筆錢，不過後續可省下很多整理及維修蚵棚的人工成本，也不會有汙染問題，建議漁民應該支持。

2020-05-16 22:28