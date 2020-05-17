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明達高中學生車禍身亡 新營警結合寺廟勸募助家屬
台南巿鹽水區明達高中戴姓學生上月打工騎機車返家途中不幸發生車禍身亡，得知為單身家庭經濟困頓，新營警分局協助新營天鳳宮發起勸募，今將善款7萬4000元及生活必需品交付家屬，幫助度過難關。
該死亡車禍發生在上月5日晚間10點20分許，戴某當時騎車要回鹽水區住處途中，不幸在新營區復興路發生車禍身亡。警方發現死者是單親家庭，甫考取駕照，家中頓失經濟支柱。
警方持續追蹤，由新營天鳳宮發起募款，今上午由新營天鳳宮代表林文華、黎明中學老師莊雅敏、新營分局交通組長王鼎欽，共同前往慰問家屬，致贈善款7萬4000元及生活必需用品等。
警方說，適逢畢業旺季，許多高中生常會利用畢業升大學空檔考取駕照，由於新手上路，對道路實際狀況不甚了解，較容易發生肇事，新營警方除加強道路安全觀念宣導，近來深入所轄各校加強教育學生培養「遵守機車兩段式左轉」、「轉彎車應禮讓直行車」等安全駕駛習慣。
另外，警方已於轄區易酒駕肇事周遭路段規劃「不定時、不定點」取締酒駕勤務，以遏止酒駕歪風。
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