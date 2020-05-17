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在嘉體驗韓劇美景 嘉義縣5月下旬迎接「黃金雨」
嘉義縣也有韓劇美景！嘉義縣文化觀光局日前公告，六腳鄉蒜頭自行車道、中正大學及故宮南院前太子大道的金色阿勃勒已花開3成，預計5月下旬到6月迎來「黃金雨」之稱的金色夢幻大道，文觀局邀民眾到「嘉」體驗。
文觀局表示，當風吹過阿勃勒，成串金黃色的花朵就像黃金雨般緩緩飄落，如夢似幻的場景非常浪漫，就如同韓劇「永遠的君主」中出現的美景，日前新冠肺炎疫情趨緩，歡迎民眾在保持社交距離下，到戶外走走，解放因疫情悶壞的心情。
嘉義縣長翁章梁表示，嘉義除了賞花、拍照，周邊也有許多吃喝玩樂特色景點，包含故宮南院、板陶窯、朴子配天宮、嘉義酒廠、卡普秀時空膠囊觀光工廠、梅山鄉綠色隧道等，也可吃遍特色地方美食如民雄肉包、鵝肉一條街、北歐工坊、清木屋、翌莎咖啡等，歡迎全台民眾來嘉秒當偶像劇男女主角。
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