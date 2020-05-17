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影／台南柳營查畝營自行車道催票 善心者捐40萬助家扶

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南柳營公所以柳營的舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，市長黃偉哲（中）上午也來騎乘催票。記者謝進盛／攝影
台南柳營公所以柳營的舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，市長黃偉哲（中）上午也來騎乘催票。記者謝進盛／攝影

台南市柳營區公所力推當地查畝營自行車道，參加體育署「騎亮台灣、最讚亮」自行車路線遴選，本月21日截止票選，台南市長黃偉哲上午也前往催票，確保第一名優勢，結果預計下月3日揭曉。

配合上述催票，來自台南東山經商有成的蘇俊忠上午也來現場，除標得車道綠隧沿線土芒果開放給外界採收，另捐40萬元給家扶中心（北家扶30萬元、南家扶10萬元），獲得黃偉哲等與會者熱烈掌聲。

「查畝營自行車道」是唯一代表台南參加體育署上述遴選，日前在柳營區長李宗翰大力催票，獲得市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等人支持，號召支持者投票。

李宗翰表示，查畝營自行車道經過美麗的柳營區義士路太康綠隧，全長4400多公尺，種植1200株土芒果樹，相當適合自行車騎乘，票選以來票數領先多次居冠，目前與新北競爭激烈。

黃偉哲上午也到場催票，他說，體育署今年推出騎亮台灣，遴選最讚亮點自行車路線，精選具備地方特色的18條自行車路線候選；柳營公所以柳營的舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，環狀路線全長約30公里，沿途有美麗的田園風光、太康綠色隧道、湖泊景觀等，被列入候選的十八條路線之一，也是台南唯一推薦的自行車道路線。

李宗翰說，騎亮台灣、最讚亮點自行車路線遴選經兩階段，4月22日至5月21日為全民線上投票，可上「票選最讚亮點自行車路線」網站投票；專家評選投票時間是由5月10日至21日，預定6月3日公布最讚亮點自行車路線。

台南柳營公所以柳營的舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，市長黃偉哲（中）上午也來騎乘催票。記者謝進盛／攝影
台南柳營公所以柳營的舊名「查畝營」提報「查畝營自行車道」，市長黃偉哲（中）上午也來騎乘催票。記者謝進盛／攝影
經商有成的蘇俊忠（紅色休閒衫）回饋地方，大方捐贈40萬元幫助家扶。記者謝進盛／攝影
經商有成的蘇俊忠（紅色休閒衫）回饋地方，大方捐贈40萬元幫助家扶。記者謝進盛／攝影

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