台南民間募資購買湯德章故居引發內訌 創會理事長退出

台南市長期從事地方文化資產保護、頗具名聲的台南市文化資產保護協會，最近因為募資打算購下228受難者湯德章律師故居，引發內訌，創會理事長傅朝卿選擇離開協會，讓外界相當驚訝。

協會目前正在網路上的平台進行募資，希望能夠在月底前募集1000萬元的頭期款，買下即將面臨拆除的湯德章故居，目前已經募集到300萬，但與目標仍然有一段距離，如果能夠成功募資，將是台南市第一起由民間募資購下文化資產的案例。

但是協會內部對此有不同意見，台南市文史界的前輩、成大建築系前教授傅朝卿也是協會的創會理事長，認為協會貿然集資不僅被人貼上「類政治」、「類文恐（文化恐怖分子）」的標籤，也擔心一旦買下故居，未來協會難以負擔長期的維護費用。

傅朝卿昨天深夜在相關的群組貼出聲明後，表示將退出協會，引發文史界譁然。

據了解由於湯德章是228受難人，網路上有不少人認為協會是「綠色團體」，但是協會現任理事長曾國棟表示，保護文化資產不分藍綠，協會並沒有任何的政治傾向，未來如果能夠順利募資買下故居，將考慮捐贈給市政府，由市府負擔後續的維護。