神明有眼！百年媽祖宮金牌兩度失竊 查獲竊嫌過程很玄

台南市六甲區大廟百年恒安宮媽祖廟，今天凌晨遭竊嫌闖入取走註生娘娘面前金牌一面，兩名嫌犯不到10小時就被警方逮捕，廟方說，40年代也曾發生一起神像金牌竊案，竊嫌前往台南市區銀樓銷贓時，銀樓老闆是六甲人，不動聲色報警逮捕竊嫌，老一輩至今仍為人津津樂道。

根據廟方監視器錄影帶顯示，莊姓和何姓嫌犯在凌晨3時25分共乘機車抵達廟外張望，並戴著安全帽走入廟內祈求、跪拜後，過了幾分鐘變裝並1人闖入廟內，另一人在一旁把風，竊走後殿註生娘娘金牌，2人旋即從容離去，整個作案過程不到5分鐘。

廟務人員表示，平時早上3時左右就會先到廟裡打掃整理，準備整理供茶及早課的準備，當時只是耳聞有打火機打不著的聲音，便前去查看，發現竊嫌在註生娘娘面前動作，查覺有異時竊嫌就從容的爬牆讓把風者接應走了。

廟方指出，六甲恒安宮媽祖廟曾在40年代時，被竊嫌由天井潛入竊取走金牌後往台南府城變賣，沒想到這家銀樓老闆正是六甲搬過去營業的，老闆不動聲色的報警，此一搶案轟動當時的六甲地區。

經過多年後，今天恒安宮又遭到竊嫌闖入竊取掛在註生娘娘身上的金牌，在麻豆警分局及六甲分駐所的通力合作下，下午就迅速破案，警方推測嫌犯會經過，果然不到10小時就在鹽水逮到2名竊嫌。