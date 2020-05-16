攔捕百年媽祖廟註生娘娘金牌兩竊嫌 麻豆警幹員腳受傷

台南市六甲區仁愛街知名百年媽祖廟（恒安宮）今天清晨3點40分許，廟內註生娘娘身上所掛金牌失竊，麻豆警分局據報組成專案小組，鎖定有毒品前科的莊姓嫌犯（ 50歲）和何姓嫌犯（58歲），在兩嫌經常出入地點嘉義縣義竹鄉厚生橋埋伏守候，經攔查追逐下午2點50分許在鹽水區將兩嫌攔下，兩人坦承不諱，因另涉雲嘉南其他神明金牌失竊案，全案先依竊盜罪及毒品危害防制條例移送法辦全，擴大偵辦中。

據指出，兩嫌都有毒品前科，平日因缺錢買毒毒癮難忍，將腦筋動到寺廟神明身上的金牌，兩人臉戴口罩涉嫌在今天3點40分進入恒安宮內行竊，廟方人員曾前往查看雙方有打照面，但發現有異時竊嫌已逃逸，警方經沿途調閱相關監錄系統及查察相關跡證後鎖定兩嫌涉案，另發現兩嫌偷竊行跡遍布雲嘉南地區，得手金牌皆變賣購毒吸食，相關案情正積極查證中。

警方鎖定兩嫌後，根據兩人經常出沒的地緣關係，前往台南嘉義交界的義竹厚生橋埋伏，果然發現莊嫌騎乘涉案機車，後座承載共犯何嫌，隨即前往攔查，兩嫌拒絕攔查並加速逃逸，沿路丟棄毒品殘渣袋，員警分乘兩部偵防車及一部機車追逐，終將兩人查緝到案，並當場查扣海洛因注射針筒1支。