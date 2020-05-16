快訊

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攔捕百年媽祖廟註生娘娘金牌兩竊嫌 麻豆警幹員腳受傷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
莊嫌（左）竊取神像金牌時，廟方人員前往查察發覺有異但對方已逃逸。記者吳淑玲／翻攝
莊嫌（左）竊取神像金牌時，廟方人員前往查察發覺有異但對方已逃逸。記者吳淑玲／翻攝

台南市六甲區仁愛街知名百年媽祖廟（恒安宮）今天清晨3點40分許，廟內註生娘娘身上所掛金牌失竊，麻豆警分局據報組成專案小組，鎖定有毒品前科的莊姓嫌犯（ 50歲）和何姓嫌犯（58歲），在兩嫌經常出入地點嘉義縣義竹鄉厚生橋埋伏守候，經攔查追逐下午2點50分許在鹽水區將兩嫌攔下，兩人坦承不諱，因另涉雲嘉南其他神明金牌失竊案，全案先依竊盜罪及毒品危害防制條例移送法辦全，擴大偵辦中。

據指出，兩嫌都有毒品前科，平日因缺錢買毒毒癮難忍，將腦筋動到寺廟神明身上的金牌，兩人臉戴口罩涉嫌在今天3點40分進入恒安宮內行竊，廟方人員曾前往查看雙方有打照面，但發現有異時竊嫌已逃逸，警方經沿途調閱相關監錄系統及查察相關跡證後鎖定兩嫌涉案，另發現兩嫌偷竊行跡遍布雲嘉南地區，得手金牌皆變賣購毒吸食，相關案情正積極查證中。

警方鎖定兩嫌後，根據兩人經常出沒的地緣關係，前往台南嘉義交界的義竹厚生橋埋伏，果然發現莊嫌騎乘涉案機車，後座承載共犯何嫌，隨即前往攔查，兩嫌拒絕攔查並加速逃逸，沿路丟棄毒品殘渣袋，員警分乘兩部偵防車及一部機車追逐，終將兩人查緝到案，並當場查扣海洛因注射針筒1支。

據了解，因兩嫌長期吸毒，身材瘦弱臉部變形，員警在攔捕過程中唯恐對方受傷，不太敢太強力作為，偵查隊副隊長陳豐霈在攔查過程中，為防止嫌犯脫逃，不慎腳部擦傷，幸治療後無大礙。

台南六甲恒安宮供奉的註生娘娘信眾捐贈金牌遭竊。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲恒安宮供奉的註生娘娘信眾捐贈金牌遭竊。記者吳淑玲／翻攝
麻豆警分局偵查隊副隊長陳豐霈在攔捕竊嫌時，為避免對方受傷反而自己腳步不慎擦傷。記者吳淑玲／翻攝
麻豆警分局偵查隊副隊長陳豐霈在攔捕竊嫌時，為避免對方受傷反而自己腳步不慎擦傷。記者吳淑玲／翻攝

毒品 嘉義 偷竊

延伸閱讀

新興毒品PMMA又釀死 警溯源逮上游販毒夫妻檔

日月潭紅茶加麻豆柚花 茶改場魚池分場推「悠香紅茶」

調查局銷毀917公斤毒品 重量為前一年6.5倍　

海軍陸戰隊退役軍人當義警 協助南警逮捕住宅竊嫌

相關新聞

神明有眼！百年媽祖宮金牌兩度失竊 查獲竊嫌過程很玄

台南市六甲區大廟百年恒安宮媽祖廟，今天凌晨遭竊嫌闖入取走註生娘娘面前金牌一面，兩名嫌犯不到10小時就被警方逮捕，廟方說，...

攔捕百年媽祖廟註生娘娘金牌兩竊嫌 麻豆警幹員腳受傷

台南市六甲區仁愛街知名百年媽祖廟（恒安宮）今天清晨3點40分許，廟內註生娘娘身上所掛金牌失竊，麻豆警分局據報組成專案小組...

影／翁章梁帶隊外傘頂洲清上千斤海漂垃圾 以這種垃圾最多

6月8日國家海洋日前，海洋委員會海洋保育署與嘉義縣政府，上午聯合舉辦「搶救海洋愛地球」活動，縣長翁章梁與海委會副主委蔡清...

住家燒毀1家8口住豬舍 雲林縣長請命義工團重建家園

雲林縣虎尾鎮廖爺爺1家8口原本居住在簡陋屋舍，家境困苦，兩兒子殘疾只能幫人養豬養牛，貼補生活，不料去年住屋被一把無情火燒...

六都首解封！台南允許舞廳復業 桃園暫不跟進

酒店、舞廳因新冠肺炎疫情影響歇業，台南市長黃偉哲14日到台南市北區萬象舞廳了解防疫設備及措施後，昨天晚間市府經發局即開出六都第一張舞廳准予復業的公文，台南成為率先解封舞廳的城市。

嘉義媽祖婆！許世賢斜槓人生：醫師、教育、政治、媽媽

嘉義市政府今天舉辦「2020嘉義市國際博物館日」系列活動啟動式，以許世賢紀念館「如果你是許世賢－嘉義媽祖婆的斜槓人生」特...

蚵架及保麗龍汙染 台南市：協助漁民3年內更換環保棚架

淺海牡蠣養殖產業所造成蚵棚與保麗龍浮具汙染問題，台南市長黃偉哲上任後指示農業局積極尋求解決方案，農業局長謝耀清搭船實際視...

六都第一個解封！台南萬象舞廳准予復業

酒店、舞廳因新冠肺炎疫情影響歇業，而台南市長黃偉哲14日到台南市北區萬象舞廳了解廳內的防疫設備及措施後，昨天晚間市府經發...

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

天氣炎熱，台南玉井冰店湧入吃冰人潮，因玉井老街街道狹窄，台南玉井警分局今天立起「這樣吃冰很貴！」告示牌 ，將強力取締玉...

國父銅像移水交社 南市：盡快擬計畫

原豎立在台南市湯德章紀念公園的國父銅像，2014年2月被蔡丁貴等獨派人士拉倒，修復後由台南市府放在柳營科技園區至今，台南市議會國民黨團昨在議會表示，孫中山是國父，要求市府提出遷移報告，讓國父銅像重見天日，目前最適當的位置是水交社文化園區。文化局長葉澤山表示，會盡快將計畫書送到國民黨團參考。

南方好食尚／重慶肥腸麵 口味道地銅板價

嫁到台灣14年的福建姑娘鄭肖青，回到大陸家鄉發現有一家「重慶肥腸麵」店，口味道地又好吃，她特邀請重慶主廚老師傅兼好友來台南指導她做菜，5年前她在台南市保安路開店就取名「重慶肥腸麵」，拿手菜「重慶肥腸麵」、「重慶酸辣粉」等，只要銅板價錢，口味道地，很受歡迎，吸引一群忠實客人。

和大嘉義新廠上梁 再加碼80億建齒輪博物館…

全球第三大汽車傳動系統製造廠、和大工業公司，昨天上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上梁典禮，董事長沈國榮宣布在新購大埔美二期園區，投資80億元，興建國內第一座齒輪博物館及7個研發中心，嘉義總投資220億元，增加400個工作機會。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

屏東椰林大道屢致車禍？ 公路總局不再種：將自然淘汰

六都第一個解封！台南萬象舞廳准予復業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。