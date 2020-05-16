台南也有「蔡賴配」！兩人用劍獅創意行銷安平

台南市警察局第四分局長蔡進閱和安平區長賴青足常以安平特有的劍獅共同做行銷，不僅設計警察劍獅，還製成文具、杯墊、口罩套、名片等文創品，讓政令宣導添加趣味性，兩人非常「麻吉」，常被稱「蔡賴配」。

蔡進閱2年多前從麻豆分局調到第四分局，主轄安平區，由於劍獅為明鄭以來安平地區特有的辟邪物，他特地請人以不銹鋼材質設計「警察劍獅」，讓劍獅頭戴警帽、帶著手槍及手銬，背後的紅色盾牌與警徽相呼應。蔡進閱表示，將「警察劍獅」掛在華平派出所門牆，象徵現今由警察來守護市民。

賴青足也是創意十足，她說，設計咬著毛筆和劍的劍獅，並作成原子筆，分別代表文與武，送給考生非常搶手。另外，還有劍獅造型的USB以及書籤、鑰匙圈等，都是實用的日常用品；其中，劍獅香皂附有安平劍獅的典故說明，讓民眾了解安平的劍獅文化。