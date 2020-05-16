嘉大附小「融榮」特展 從童趣融合之美昇華榮譽感
嘉大附小結合國際博物館主題規畫「融･榮」特展，透過藝術創作展現多元與包容，也呈現學生融合力，進而昇華成榮譽感，並以嘉義在地「木、林、森」，交融出「木/ I /個展」、「林/YOU/班展」、「森/WE/群展」，展覽地點位於嘉義市南門街16號，展期至6月19日止。
嘉大附小校長陳明聰表示，這個展覽包含三個展區，第一區是嘉大附小五年級馬瑞辰的個展。瑞辰上學過程因為情緒不穩，曾與老師爭執、和解，透過繪畫、藝術治療，他逐漸找到自信、發現夢想，這次展出作品，呈現他的創造力、融合與榮耀。
第二展區四年一班小朋友與詩人渡也的融與榮。校方原規劃3月份讓學生與渡也一起朗誦嘉義詩歌，因新冠疫情取消，但親師生仍把握這次機會，模仿渡也老師諸羅記嘉義新詩創作方法，小朋友幻化為小詩人，以圖像與新詩詠讚嘉義林業與林鐵之美。
第三展區是嘉大附小四年級139位學生群展，親師生向陳澄波大師致敬，以「望向山林」的奔騰色彩，化為一幅幅自畫像，以及一棵棵彩色樹，為嘉義木都寫下新的樂章。
陳明聰說，今年創意策展，除持續嘉義林業特色的美學，更加入國際博物館教育的多元包容，歡迎大家跟著孩子的美感視野一起「樂融榮」。
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