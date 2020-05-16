國中會考台南考場每年人聲鼎沸 今年首次冷清員警開心

國中教育會考台南市許多考場每年進行時考場四周滿是家長、陪考親友，場外擠滿補教業者分送傳單、拉可能重考學生，非常熱鬧，考試結束場外總要警方疏導一陣才能紓解交通阻塞；不過台南今年永康、新豐等考場異常冷清，即使稍早考試結束，考場四周也沒有塞車。

永康區台南高工、台南大學附中及歸仁區新豐高中考場，每年國中會考都有數以千計考生；這三處考場都位在鬧區、當地主幹道旁、平日車流量就很大，往年每次考試都陪考親友家長、補教業者聚集而影響交通，今年卻是難得有點冷清。

警方表示，今年因新冠肺炎防疫，規定不准家長親友陪考、補教業者分送傳單，各考場相對過去十分平靜，出入各考區交通也沒有受到很大影響，雖然員警還是需要疏導交通一段時間，但交管壓力減輕很多。