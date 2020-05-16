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影／翁章梁帶隊外傘頂洲清上千斤海漂垃圾 以這種垃圾最多
6月8日國家海洋日前，海洋委員會海洋保育署與嘉義縣政府，上午聯合舉辦「搶救海洋愛地球」活動，縣長翁章梁與海委會副主委蔡清標帶隊，搭船從東石漁港出海到外傘頂洲，清除海漂垃圾，共清除1300公斤，以寶特瓶最多，在沙洲排出鯨魚圖案，宣示搶救海洋。
「沒想到，防疫期海漂垃圾還這麼多！」海保署、海巡署及縣府共240人組環保艦隊，登洲清垃圾，清出1300公斤海廢垃圾，眾人頂烈日強風，撿拾垃圾，展現地方中央攜手解決海洋廢棄物決心，翁章連續2年登洲清垃圾，看到這麼多海漂垃圾，大家感嘆海洋在哭泣。
縣長夫人劉莉英代言，參與拍攝招募嘉義縣「淨海聯盟」短片，邀集志同道合的潛水同好，加入「嘉有潛將」，守護大海；中央氣象局中午發布「黃蜂」颱風海上警報，環保艦隊出海風浪不大，平安返航。
海保署長黃向文指出，為解決海洋環境遭受廢棄物汙染問題，正推動淨海大聯盟，鼓勵各式漁船加入「環保艦隊」，自主攜回船舶上垃圾，協助打撈海漂垃圾，邀潛水愛好者加入「潛海戰將」，協助清理海底垃圾及覆網。
截至15日全國共2675艘船舶加入環保艦隊，1806名潛水員加入潛海戰將，1至4月共清理148.1公噸海漂（底）垃圾，呼籲民眾、漁民及各類船舶業者， 從事觀光遊憩及漁撈作業，將廢棄物及漁網攜回清理，勿任意拋棄，源頭減少垃圾，用行動守護海洋。
台灣是海島國家，海洋治理與藍色經濟攸關整體發展及競爭優勢；「海洋」保護、永續發展，亟需重視與落實，有鑑於此，108年11月20日公布施行「海洋基本法」，特定6月8日為國家海洋日。
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