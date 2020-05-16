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住家燒毀1家8口住豬舍 雲林縣長請命義工團重建家園

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（左二）送慰問金給廖爺爺。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左二）送慰問金給廖爺爺。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮廖爺爺1家8口原本居住在簡陋屋舍，家境困苦，兩兒子殘疾只能幫人養豬養牛，貼補生活，不料去年住屋被一把無情火燒光，舉家無住處，暫借親戚家豬舍，一家窩居陋室，洗澡得到室外燒熱水，日子真難挨。

雲林縣長張麗善得知後請求台灣心義工團臨時「插隊」並發動130幾名義工，利用3個周末假日，為廖爺爺趕工重建家園，明天可完工交屋，張麗善今天探訪工地，廖爺爺動落淚，看到將要有新家可住，廖爺爺破啼為笑「家人不用再擠漏水屋了」。

71歲的廖爺爺原本居住在土庫老婆娘家，不料發生火災，家當全被燒光，一無所有，目前暫借在親戚由豬舍改建的房子，一家三代6大人2小孩擠在漏水的房舍中過了大半年，空間狹小，廚房臥室同一間，只能在戶外搭設簡單浴室，洗澡須用鍋子燒熱水，簡陋度日。

廖爺有兩個兒子，大兒子當兵時頭部受傷，智能受損目前幫人放牛，二兒子腳傷不良於行，只能幫人養豬，貼補家用。過年前雲林縣長張麗善探視邊緣戶，發現廖爺爺一家子擠在窄屋，老人家還得皮膚病，聽廖爺爺落淚訴苦，張麗善不忍廖家繼續受苦。

今年三月間，台灣心義工團為口湖鄉一可憐家戶完成新屋改建，張麗善參加入厝儀式，想起廖爺爺仍無家可住，當場向義工團請命，原本只能排到於今年六月才可動工的廖家，經張縣長再三請求，義工團提前動工，廖家「插隊」成功，可提早一個月搬新家。

張麗善在廖家完工前夕，今天專程到虎尾鎮墾地里工地，為台灣心義工團加油打氣，並感謝大家辛苦為雲林弱勢家庭重建家園，愛心無限。

台灣心義工團理事長尤瑞豊說，一年前就接到廖爺爺資料，符合蓋屋條件，但那時候缺經費，所以等了一年多，因張縣長再三請命希望廖爺爺一家能早日安居，所以提前動工，明天完工交屋，除新房，電視、冰箱及床、廚具家具一應俱全。

來自全國各地的義工，到雲林分工合作蓋新屋，有來自花蓮遠程的人得前一天晚上搭火車到台北，再轉車到雲林，相當辛苦，天熱有人還中暑，但沒人喊苦，目標一致，張麗善再三感謝義工，不善言辭的廖爺爺即將有新家，喜悅全寫在臉上。

台灣心義工團利用三個周末假日快速完成新屋，即將完工。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團利用三個周末假日快速完成新屋，即將完工。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝台灣心義工團為雲林甘苦人重建家園。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝台灣心義工團為雲林甘苦人重建家園。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）帶領廖爺爺（右二）參觀即將完工的新家。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）帶領廖爺爺（右二）參觀即將完工的新家。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
台灣心義工團員忙進忙出趕工，預定明天交屋，讓廖爺爺一家八口有新家可住，不必再窩居豬舍。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領廖爺爺一家探訪新家工地並感謝台灣義工團的辛勞。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領廖爺爺一家探訪新家工地並感謝台灣義工團的辛勞。記者蔡維斌／攝影

義工 張麗善 漏水

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