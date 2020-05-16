住家燒毀1家8口住豬舍 雲林縣長請命義工團重建家園

雲林縣虎尾鎮廖爺爺1家8口原本居住在簡陋屋舍，家境困苦，兩兒子殘疾只能幫人養豬養牛，貼補生活，不料去年住屋被一把無情火燒光，舉家無住處，暫借親戚家豬舍，一家窩居陋室，洗澡得到室外燒熱水，日子真難挨。

雲林縣長張麗善得知後請求台灣心義工團臨時「插隊」並發動130幾名義工，利用3個周末假日，為廖爺爺趕工重建家園，明天可完工交屋，張麗善今天探訪工地，廖爺爺動落淚，看到將要有新家可住，廖爺爺破啼為笑「家人不用再擠漏水屋了」。

71歲的廖爺爺原本居住在土庫老婆娘家，不料發生火災，家當全被燒光，一無所有，目前暫借在親戚由豬舍改建的房子，一家三代6大人2小孩擠在漏水的房舍中過了大半年，空間狹小，廚房臥室同一間，只能在戶外搭設簡單浴室，洗澡須用鍋子燒熱水，簡陋度日。

廖爺有兩個兒子，大兒子當兵時頭部受傷，智能受損目前幫人放牛，二兒子腳傷不良於行，只能幫人養豬，貼補家用。過年前雲林縣長張麗善探視邊緣戶，發現廖爺爺一家子擠在窄屋，老人家還得皮膚病，聽廖爺爺落淚訴苦，張麗善不忍廖家繼續受苦。

今年三月間，台灣心義工團為口湖鄉一可憐家戶完成新屋改建，張麗善參加入厝儀式，想起廖爺爺仍無家可住，當場向義工團請命，原本只能排到於今年六月才可動工的廖家，經張縣長再三請求，義工團提前動工，廖家「插隊」成功，可提早一個月搬新家。

張麗善在廖家完工前夕，今天專程到虎尾鎮墾地里工地，為台灣心義工團加油打氣，並感謝大家辛苦為雲林弱勢家庭重建家園，愛心無限。

台灣心義工團理事長尤瑞豊說，一年前就接到廖爺爺資料，符合蓋屋條件，但那時候缺經費，所以等了一年多，因張縣長再三請命希望廖爺爺一家能早日安居，所以提前動工，明天完工交屋，除新房，電視、冰箱及床、廚具家具一應俱全。