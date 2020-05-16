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嘉義媽祖婆！許世賢斜槓人生：醫師、教育、政治、媽媽

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
監察院長張博雅丶嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，今天出席嘉義市國際博物館日系列活動開幕式。記者卜敏正／攝影
監察院長張博雅丶嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，今天出席嘉義市國際博物館日系列活動開幕式。記者卜敏正／攝影

嘉義市政府今天舉辦「2020嘉義市國際博物館日」系列活動啟動式，以許世賢紀念館「如果你是許世賢－嘉義媽祖婆的斜槓人生」特展為主場，介紹曾任嘉義市長許世賢一生奮鬥歷史，以今日斜槓世代角度來看，她絕對是嘉義市第一女力代表。

嘉義市是黨外時期民主聖地，翻開嘉義政治史，許家班傳奇史是重要一頁，市民心中總記得許家班許世賢、張博雅、張文英母女三人，民國57年許世賢成為全台第一位女性民選縣轄市長，之後兩個女兒接棒主政。

嘉義市「2020嘉義市國際博物館日」系列活動，今天以許世賢紀念館特展為主場，與嘉義市5間城市博物館共同響應國際博物館日活動，嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅丶立委王美惠等人都應邀出席，並邀請世賢國小管樂團帶來精采表演。

黃敏惠表示，這可能是全世界僅有的博物館日活動，希望透過活動，讓更多人認識許世賢，看見嘉義市不分黨派的民主，也希望更多人參與博物館活動；她也稱讚許世賢不但是優秀醫生，也是優秀教育家、為民犧牲奉獻的政治家，不只是斜槓，也是嘉義第一女力。

「 嘉義市擁有彩色的包容！」張博雅說，這次博物館系列展覽主題多元，不只呈現許世賢的斜槓能力，也呈現嘉義市人文丶藝術丶林材文化丶史蹟資料特色，她也細數嘉義市長任內規畫史蹟資料館丶整理史績簿冊的點滴，強調嘉義人不只念舊，更重視歷史文化。

本次許世賢博士紀念館特展，以近年熱議多重職業身份「斜槓世代」為發想，特展從1970年代許世賢博士拓寬中山路，興建七彩噴水池為起點，再以「如果你是許世賢」為主軸，帶領大家體驗多元職業與身分，認識出生於1908年的許世賢擁有的斜槓經歷，一窺她精采豐富人生。

監察院長張博雅丶嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，今天出席嘉義市國際博物館日系列活動開幕式。記者卜敏正／攝影
監察院長張博雅丶嘉義市長黃敏惠丶立委王美惠，今天出席嘉義市國際博物館日系列活動開幕式。記者卜敏正／攝影
監察院長張博雅今天出席嘉義市國際博物館日系列活動。記者卜敏正／攝影
監察院長張博雅今天出席嘉義市國際博物館日系列活動。記者卜敏正／攝影

嘉義 博物館 斜槓

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