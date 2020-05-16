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雲林6千多名考生僅1人發燒 監考員也穿上隔離衣監考
國中會考雲林考區共8個考場，6533名考生，今天各考場採取嚴格分流進場，每位考生都接受熱感應儀檢測，全縣僅1人發燒，馬上被安排到隔離考場，儘管老室只有一人考應，但兩名監考員也都穿上隔離衣監考，採取最嚴密防疫規格。
雲林考場分別設在斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中，總計214間試場。此次報名人數共6,533人，較去年減少412人。
今天上午各考場沒有陪考，只有各國中的帶隊老師和校長進場，也都做好人流及進出口管制，同時規畫完善的考場動線，試務主委也是虎尾高中校長薛東埠表示，考生進校門直接至休息區，考試時走到考場教室也須依規劃的動線進入教室，降低緊密接觸。
薛東埠說，休息區原本多個國中集中在活動中心，今年則僅給考生數較多的單一學校，其餘則分配在各教室休息，並規定保持安全距離。
各考場都設有發燒專用考場，且考生間隔一些時間就須量測把關，今天上午虎尾高中考場，一名考生通過熱感應儀時體溫超過37.5度，考場馬上啟動發燒隔離處置，將這名考生重新量測仍超標，因而安排到隔離考場。
兩名監考員也馬上穿上隔離衣、戴上口罩和手套等防疫裝備進行監考。考場因天熱開冷氣，但同時開啟前後門，保持對流通風。
主辦的虎尾高中表示，今天社會和數學兩節考試秩序良好並無違規，各有32人缺考。
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