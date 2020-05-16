10座滯洪池110台移動抽水機 汛期到嘉義縣超前部署
汛期到，中央氣象局中午發布颱風「黃蜂」海上警報，下周又有梅雨報到，嘉義縣前年遭「823」豪雨重創成災，災後中央前瞻治水預算陸續動工，經近2年施工，轄區有10座滯洪池，去年又添購110台大型移動式抽水機，治水新利器加入，縣府超前部署因應。
縣長翁章梁日前巡視8月將完工的溪墘、新庄滯洪池，他說，這兩座滯洪池對「823」淹水村落保護很重要，當時溪墘排水承受不住強時降雨溢堤，造成許多聚落淹水。
為疏解港墘排水降雨的壓力，兩大滯洪池雖到8月才完工，但若8月前可能淹水情況，隨時可以打開閘門蓄水，有效降低港漧排水1公尺的承受壓力。
「823」重創嘉縣，總統蔡英文、當時行政院長賴清德、水利署長賴建信多次來嘉視察，水利署為防洪，規畫滯洪池蓄水，降低主要排水溪流水位，加高堤岸，面對汛期，除固定水利設施，縣府移動式抽水機也舉辦調度演練、加裝淹水感應器，就是要努力防洪，讓鄉親免於淹水之苦。
水利處說，完工10座滯洪池：白水湖第一及第二滯洪池、新塭排水南側及北側滯洪池、網寮第一及第二滯洪池、鹽管溝滯洪池、贊寮溝滯洪池、內田考試潭滯洪池、公館滯洪池，目前已排空至最低水位，滯洪量約1094.5萬立方公尺。
另，台糖地興建的4座滯洪池，包括貴舍2、溪墘、新庄池、荷苞嶼，目前都能發揮出入流功能，預計今年底可完工，未來可增加滯洪空間約241.2萬立方公尺，增加防汛量能。
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