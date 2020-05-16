稻江停辦餘波盪漾 高教工會批惡性停辦

嘉義縣稻江科技暨管理學院停辦，高教工會透過臉書聲明，批「稻江董事會把持9億校產，惡性停辦背棄師生！教育部應依法解除稻江董事職務，杜絕惡性退場！」

針對高教工會聲明，記者打手機給代理校長洪大安，洪未開手機。洪日前開記者會鞠躬道歉說，停辦主因是少子化，被教育部列管專案輔導學校，無法獨招，招生惡化，他強調，學校不欠薪、不負債，財務健全，8月停辦，教職員依公保優退離，千餘名學生依意願安置銜接10多所學校。

教育部說，稻江11日函知董事會4月30日決議109學年度停招及停辦。教育部依規定程序嚴謹審查計畫、校內溝通過程及師生安置等配套措施，確保教職員工生權益。

某資深教師說，教師未組工會，校方停辦是縝密計畫，未等教育部核定就開校務會議宣布，要教職員2天內簽申請離職慰問金，校方未欠薪迅速安置學生，造成停辦既成事實，木已成舟，反對抗議沒用。

他批學校做法不厚道，當初學校提轉型計畫只留4系，做老人日照中心，教育部不同意，學校選私校退場條例還在立法院審查，「520 」前宣布停辦，事先找好安置學生學校，對高教工會指稱9億校產，他說，那是可查閱資料，但他對學校現金流不清楚，慰問金是結餘款，並非校方指稱額外提撥。

高教工會聲明，私立學校不是企業，是具高度公共性和公益性，稻江董事會未經核准自行對外「宣佈停辦」，造成師生恐慌，違反私立學校法，教育部應查處。稻江目前仍有1700名學生，教職員約70人，累積資產達9.19億，董事主動清空師生，圖謀自身可能開發利益。

稻江董事會不顧師生權益，放話停辦，強逼學生轉學、教職員離退，可說是做了最壞示範。學校停辦後，董事會不願解散。工會呼籲，正本清源之道在私校退場應由政府進場，由公益董事、公益監察人、公益校長接管。呼籲稻江教職員盡速與工會聯絡，監督學校正常營運，要求政府依私立學校法介入，確保學生受教權益及高教公共性的維護。