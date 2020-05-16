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蚵架及保麗龍汙染 台南市：協助漁民3年內更換環保棚架

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局長謝耀清搭船了解淺海牡犡養殖棚架問題。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清搭船了解淺海牡犡養殖棚架問題。圖／農業局提供

淺海牡蠣養殖產業所造成蚵棚與保麗龍浮具汙染問題，台南市長黃偉哲上任後指示農業局積極尋求解決方案，農業局長謝耀清搭船實際視察，並與漁民溝通了解產業面臨問題，將積極推動環保養蚵。針對養蚵保麗龍浮具改善問題，今年除已獲海洋保育署200萬元補助經費外，並向漁業署爭取更多經費，希望未來能以政府補助3分之2購買金額，漁民自負3分之1費用方式，分成3年協助漁民全面汰換保麗龍。

農業局表示，淺海牡蠣養殖是台南市沿岸漁業中的焦點產業，養殖面積約1400 公頃，分布於安南、安平及南區等沿海區域，養蚵漁民約200人，放養蚵棚9000餘棚，年產量約5700公噸、產值超過6.27億元。除了每年創造可觀的漁業經濟效益，養殖過程中產生的廢棄物受到各界關注。

目前廢棄蚵架多數回收堆置各暫置區約計7660棚，市府並執行清理開口契約，將廢棄蚵棚裁剪粉碎，再予回收利用。另推動廢棄保麗龍獎勵回收，已回收約3800塊保麗龍，並完成清理6120公斤。

市府已與塑膠工業技術發展中心合作，針對目前改良式浮具進行各種物理化學項目測試，藉由測試結果訂出改良式浮具標準規格，作為漁民採購改良式浮具依據。

另對於廢棄蚵棚處理改善問題，除透過開口契約將廢棄蚵棚清離海岸，製成鍋爐燃料外，市府將整理國外養蚵設施與浮具等相關文獻資料，吸取成功經驗，研議廢棄蚵棚再利用管道，創造廢棄蚵棚新價值，並研發「新型淺海牡蠣養殖設施」。

為避免少數蚵棚漂置海岸汙染環境問題，研發建置蚵棚標示管理機制，以蚵棚置入射頻晶片（RFID晶片）概念，隨時掌握海上個別漁民放養蚵棚數量，了解異常天候對蚵棚損毀情況，防範遺棄蚵棚造成汙染問題；

針對養蚵與籠具漁業作業衝突，蚵棚遭割斷繩索漂流汙染問題，市府已積極出海巡查，取締違規籠具漁業行為，維護沿近海漁業作業秩序，防範蚵棚遭割繩流失情事發生。

漁民 保麗龍 黃偉哲

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