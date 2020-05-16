六都第一個解封！台南萬象舞廳准予復業

酒店、舞廳因新冠肺炎疫情影響歇業，而台南市長黃偉哲14日到台南市北區萬象舞廳了解廳內的防疫設備及措施後，昨天晚間市府經發局即開出六都第一張舞廳准予復業的公文，台南成了率先解封舞廳的城市。

曾姓業者說，舞廳歇業，影響許多人生計，希望可以復業。黃偉哲說，中央有規定KTV有要實名制登記，但沒有要求舞廳跟酒店要實名制登記，但他認為舞廳和酒店也應該實名制登記，來加強防疫。

萬象舞廳向市府申請復業，昨晚經發局發公文表示，經市府公共空間安全聯合稽查小組現勘審查後，尚符舞廳復業的規定，准予復業，但需要確實遵守中央流行疫情指揮中心各項防疫規範及措施，並配合執行實名制及營業場所的清潔消毒，且要依照切結書內容辦理，市府也會加強稽查，若有違反規定，將依相關法律規定裁處。

經發局表示，台南市目前僅審核通過一家，其他業者仍未開放。