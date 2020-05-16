這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

天氣炎熱，台南玉井冰店湧入吃冰人潮，因玉井老街街道狹窄，台南玉井警分局今天立起「這樣吃冰很貴！」告示牌 ，將強力取締玉井老街冰店違規停車，警方表示，老街空間有限，在玉井糖廠及青果市場附近就有停車場，雖然需要走一小段路才能到達冰店，有有少數遊客貪圖一時方便，將車輛停放在冰店門口，影響往來人車通行。

玉井派出所在假日前往在禁止停車路段擺放圓錐，提醒駕駛人勿任意停車，「這樣吃冰很貴!本路段強力執法 違停罰900元以上」等警告標語，警方說，一碗芒果冰約100元左右，若汽車違規停車被警察開單，至少要罰900元以上，加起來一碗冰的代價超過千元，實在是天價。

玉井警分局長楊青垂表示，芒果季到來，交通疏導是派出所同仁甜蜜的負擔，希望玉井人能將水果賣出去，各個芒果產業鏈發大財，每家商店都能賺錢，但是少數遊客不遵守交通安全規則，任意停車，造成其他用路人不便，因此玉井分局除製作醒目標語，宣導遊客勿違規停車之外，玉井分局將針對芒果季各重要路段實施疏導管制等措施，以提供遊客旅遊時更多的便利。