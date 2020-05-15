和大嘉義新廠上梁 再加碼80億建齒輪博物館…

全球第三大汽車傳動系統製造廠、和大工業公司，昨天上午在嘉義縣大埔美精密機械園區，舉行嘉義三廠新建廠房暨宿舍大樓工程上梁典禮，董事長沈國榮宣布在新購大埔美二期園區，投資80億元，興建國內第一座齒輪博物館及7個研發中心，嘉義總投資220億元，增加400個工作機會。

沈國榮說，新冠肺炎全球大流行，各國封城鎖國，疫情造成和大外銷交貨困擾，得通過層層關卡，世界經濟雖然暫停，但不能中斷，和大不減薪、不裁員、不放無薪假，為因應歐美客戶本月起陸續復工下訂單，和大為「報復性出貨」超前準備，建廠不延期。

他指出，將在大埔美二期新購的1萬4千坪土地，興建齒輪博物館，展示和大設立一甲子以來深耕台灣，各式各樣傳動軸齒輪產品演進歷史，包括牛車、三輪車、腳踏車、機車、汽車及卡車等，所有看得見與看不見的手工及自動化齒輪；另籌設7個研發中心，包括傳動軸、材料、工具機加工研磨、風電零件傳動系統等。

縣長翁章梁稱讚和大是台灣之光，帶動振興經濟，感謝和大不畏疫情，加碼投資嘉義縣。