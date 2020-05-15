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鳯梨芋頭肉粽吃了不膩口 林內農會創意行銷助農
雲林縣林內鄉農會行銷在地金鑽鳯梨、芋頭等農產，並開發風味獨特的鳯梨芋頭肉粽，今天送1200顆給辛苦抗疫的醫療人員，該農會總幹事黃國洲表示，今年推出「芋健幸福五穀粽」限量1萬顆，今天起歡迎民眾把握機會訂購。
黃國洲說，疫情影響造成鳯梨、芋頭外銷受限，銷路比往年不好，農會開發芋健幸福五穀粽，將林內產鳯梨、芋頭、豬肉結合五穀米包成肉粽，希望能借以促銷，助農民一臂之力。
為感謝醫護人員防疫辛勞，林內農會送1200顆肉粽為醫護人員加油打氣，雲林縣副縣長謝淑亞代表受贈，謝淑亞說，芋健幸福五穀粽酸酸甜甜，料多實在，因加進鳳梨和芋頭及土豆，風味絕佳，美味不膩口，健康養生又好吃，一定會受市場歡迎。
黃國洲說，芋健幸福五穀粽每顆重量200克，今天起接受預購，限量1萬顆，即日起民眾可洽詢林內農會推廣股訂購，歡迎大家一起吃創意鳳梨粽，保健又助農。
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