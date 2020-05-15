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高山茶都阿里山春茶競賽揭曉 梅山鄉茶農大贏家
防疫期間，嘉義縣梅山鄉農會承辦的阿里山春季優良茶競賽成績下午揭曉，現場未開放茶農民眾入場，以臉書直播方式開獎，縣長翁章梁到場宣布得獎名單，青心烏龍茶組特等獎得主：梅山鄉瑞峰村吳政田；金萱茶組特等獎得主：梅山鄉太興村簡銘儀，梅山茶農大贏家。
青心烏龍茶組特等獎：梅山鄉瑞峰村吳政田；冠軍獎：梅山鄉瑞里村林藝諺、陳淑惠；竹崎鄉內埔村柳鎰軒；金萱茶組特等獎：梅山鄉太興村簡銘儀；冠軍獎：梅山鄉瑞峰村陳木生，梅山鄉瑞里村王智玄、林秉謙。兩組另選出頭等、金質獎、優良獎。
參加評鑑點數共1380點，其中烏龍組953點、金萱組427點；翁章梁感謝評鑑專家、茶改場產服課長林金池、魚池分場長郭寬福及評審委員，為消費品質把關。
翁章梁說，每年春茶、冬茶競爭激烈，不僅經濟價值提高，透過賽事，評審從品茗過程選出特等、冠軍、頭等、金質獎等，讓茶農了解評鑑工序，重視田間管理、如何培養好茶等。
「高山茶都在嘉義」翁章梁強調，阿里山是全台高山茶重要產區，未來農委會將在梅山設茶業改良分場，與茶農有更多互動，帶領茶農田間管理及種植或研發新品種。
梅山農會總幹事黃世裕說，「極品一條龍」是今年春季優良茶競賽推出限量禮盒，限量製作2盒，禮盒有青心烏龍及金萱茶特等茶與冠軍茶組合，將在31日展售會，開放民眾現場競標，禮盒底價5萬元，歡迎民眾參與。
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