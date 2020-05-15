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好消息！連日零確診疫情緩 台南國際芒果節6月如期舉行

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農業局長謝耀清（中）視察玉井蒸熱場，強調會做好芒果產銷請農民安心。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（中）視察玉井蒸熱場，強調會做好芒果產銷請農民安心。圖／農業局提供

台南市農業局宣布，今年台南國際芒果節系列活動不受疫情影響如期舉行，6月26日在走馬瀨農場盛大開幕至7月12日止，每周六、日分別在玉井、大內、楠西、左鎮、南化等產區，辦理不同主題芒果節活動。

芒果即將進入產季，台南玉井蒸熱廠已在月7日啟動首批芒果蒸熱作業，農業局表示，受到疫情的關係，韓國日本今年不派檢疫官來台進行檢疫作業，同意授權由農委會動植物防疫檢疫局辦理檢疫處理設施認證作業。

農業局長謝耀清今天前往玉井蒸熱場視察，會同南瀛農產國際行銷有限公司總經理余清永及檢疫官蔡信霖關心蒸熱狀況。玉井蒸熱廠由半官方的南瀛農產國際行銷公司負責營運，是全台4家蒸熱廠中唯一官方參與營運，也是全台最大的蒸熱廠，去年蒸熱量380餘噸更為全國之最。

玉井蒸熱處理過程，外銷供果戶要先通過用藥檢，外銷供果運抵時會先篩選，淘汰罹患炭疽病、表皮有乳汁或因碰撞瑕疵的果品後再進行抽驗。日本、韓國等都是非東方果實蠅疫區，要外銷到當地，檢疫條件非常嚴格，得先經過蒸熱程序，將蟲卵處理掉，還要再冷卻貯存，最後送到作業線分級、包裝，並完成蟲害的檢疫。

台灣芒果主要外銷國家有中國大陸、香港、日本、韓國、新加坡等，去年全國芒果外銷量8216公噸，較107年5279公噸增加64%，台南芒果占全台芒果外銷出口約4成。謝耀清表示，農業局已成立芒果產銷因應小組。隨時掌控產地及市場價格資訊及研擬相關因應措施，防止產銷失衡，請農民放心。

台南市農業局預估今年全台改良種芒果種植面積約1萬3495公頃，台南市6894公頃為全台最大產區，目前正值套袋期，實際產量需待5月底套袋完成後才能推估，產期在6月至8月盛產期為7月。

台南市農業局長謝耀清（右）視察玉井蒸熱場，強調會做好芒果產銷請農民安心。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（右）視察玉井蒸熱場，強調會做好芒果產銷請農民安心。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（右二）視察玉井蒸熱場。圖／農業局提供
台南市農業局長謝耀清（右二）視察玉井蒸熱場。圖／農業局提供

芒果 韓國 日本

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