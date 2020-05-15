台南破天荒紀錄 74歲老先生報考臨時清潔人員

台南市環保局招考清潔臨時人員，今天中午截止，共有4284人報名，最特別的是，報考人中最年長74歲，也創下最年長紀錄。環保局表示，因為沒有年齡限制，所以仍受理報名，但若真的考上，報到日當天也是退休日。

台南市環保局表示，因這次招考試委託他單位來辦，未特別詢問報考原因。因考試項目是負重的體能測驗，若有來應考，會特別注意身體狀況，以免受傷。有環保人員表示，因報名沒收費，這位阿伯可能是報好玩的，到底是玩真的還是玩假的，考試日當天就知道。

環保局說，統計兩區報考人數，溪北區一般類組770人，駕駛類組245人，特殊身分類組110人；溪南區一般類組2029人，駕駛類組664 人，特殊身分類組466人，報名者中最年輕18歲，年齡最大的74歲。

市長黃偉哲表示，清潔隊臨時人員甄選已報名截止，這次甄選項目為體能測驗一項，有關體能測驗日期、地點、參加體能測驗人員名單、梯次相關資訊，5月25日下午2時會在環保局網站(https://www.tnepb.gov.tw/)公告，不另行通知，請自行上網查閱。

環保局長謝世傑說，體能測驗是徒手負重米袋，來回折返，共60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並請審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試。

環保局提醒，因應新冠肺炎疫情，有呼吸道症狀者，請就醫後在家休養，避免參加甄試活動。報考人應配合於每次入場時量測體溫及酒精消毒，額溫大於或等於37度，複測量耳溫，如耳溫大於或等於38度，禁止入場，當天不開放親友陪考與入場，避免人潮擁擠造成傳染風險。