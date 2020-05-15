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防疫仍不可大意！ 化妝品集團和環科大合作贈乾洗手
雲林縣環球科技大學時尚造型設計系以「幼吾幼-潔淨的愛」為主題，結合愛妮雅化妝品集團，捐助村料費讓學生製作250瓶攜帶型乾洗手，再轉贈給雲林三所育幼院防疫之用，讓育幼院小朋友多一層保護。
學生以對化妝品調製的專業，用95%酒精、蒸餾水、甘油、蘆薈凝膠以及洋甘菊精油製作乾洗手，將轉贈給一心、長愛家園及信義等三所育幼院，發揮防疫愛心。
時尚系主任林泳瀠和學生在實驗室製作防疫乾洗手。學生楊婷婷說，讀高職建教班時，曾在業界實習，接觸不同階層的人，對不同生活與經濟層面的家庭也了解較多，這次有機會運用自己所長，幫助弱勢，很有幸福感。
愛妮雅化妝品集團總裁陳威中表示，疫情稍有緩和，但仍不可大意，感謝環球科大時尚系師生協助，繼3月間製作口罩套捐贈創世基金會，這次又製作攜帶型乾洗手，愛妮雅集團透過捐贈材料費用50萬元，讓愛延伸。
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