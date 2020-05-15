創業8個月沒薪水！8年級女孩「老人送餐平台」真辛苦

嘉義市3名年輕女孩孫士姍、范曦、張鈺梅，去年共同創業成立「銀色大門老人送餐服務平台」，為長輩送餐、關懷服務，雖然創業至今僅有20名固定個案，3人8個月沒薪水，本月開始只能領取微薄津貼，仍秉持服務熱忱持續開源、節流，目標是增加到200個服務個案自給自足，並強調「會繼續努力！」

嘉義市長黃敏惠今天中午在勇媽阿惠臉書，為市民介紹「銀色大門老人送餐服務平台」，一個由三個女孩創立，為嘉義市長者服務的社會企業。稱讚「她們在嘉義市作夢、在這片土地上築夢，用年輕人的創意和熱忱，在公部門力所不及的地方，為嘉義長者們服務！」

嘉大畢業的孫士姍大學時代曾在中華聖母基金會擔任送餐志工，某次送餐任務，發現有長者肝昏迷，立即緊急協助送醫，及時挽回長者生命，之後她便思考，如何串聯資源，讓更多長者獲得關懷，去年9月與同校范曦、返鄉青年張鈺梅一起創業，開設「銀色大門老人送餐平台」。

孫士姍說，去年成立後先自掏腰包、做出模式，約8個月完全沒領薪水，近期透過群眾募資，獲得資金才有些許津貼，目前「銀色大門」與興村社區花甲食堂，及民營餐廳合作，為20多名長輩提供送餐服務。雖然工作辛苦，但3人相當有信心，也持續開拓市場，希望找到更多合作店家、服務個案，為長輩創造更多送餐媒合機會。

她說，許多在外地的子女，都和她們配合，自費為長輩訂購餐盒，她們除提供健康美味餐盒，送餐同時也會關懷長者健康，有狀況即時回報，提供「關懷紀錄表」、「送餐聊天3至5分鐘」；還有來自社會的愛心，銀色大門也從嘉義市社會處等處，取得弱勢長者名單，將善心人士認購餐盒送到弱勢長輩手上。