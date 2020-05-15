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台南永康警員勤查管區 主動助急難戶申請救助民眾感激
台南永康警分局永康派出所警員歐子華家戶訪查管區家戶時，發現永大路住戶23歲高姓女子因月初父親病故，母親重度障礙無法工作，僅靠她一人邊讀研究所邊打工維持生計，生活陷入困境需外界關懷援助。歐子華主動回報分局協助聯繫永康區公所、張榮發基金會救助，希望社會各界善心人士伸援手。
永康分局表示，歐子華主動協助辦理申請事宜，張榮發基金會核發救助金2萬5千元，下午分局督察組、永康派出所員警陪基金會承辦人吳博文到訪高家，吳博文了解高家處境後，將回報基金會是否除了急難救助，還能提供長期協助。
永康分局長呂世明表示，員警發揮人溺己溺、人飢己飢精神，主動協助辦理弱勢家庭獲得基金會補助，深獲民眾感激。
呂世明說，警員歐子華落實勤區查察勤務，面對社會上需要協助的民眾，秉持同理心給予關懷，充分發揮人民保母精神，足堪表率，呼籲民眾若遇有困難，可以向公部門求助，政府一定會積極協助。
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