嘉義縣義竹鄉163線拓寬地主反對 鄉長：按計畫執行持續溝通

嘉義縣義竹鄉公所上午舉行都市計畫區內163線道路，拓寬工程用地徵收公聽會。部分地主認為基於必要性、公益性及比例原則，人口流失，聯外道路足夠，拆遷損害權益，反對拓寬；鄉長黃阿家說，尊重地主意見，會持續溝通，按計畫執行。

義竹鄉163線拓寬案拖延已久，公所爭取營建署及縣府補助，合計2億2000萬元，計畫明年動工拓寬270公尺長道路，從寬8公尺拓寬為12公尺，用地徵收補償編列2億多元，工程費2000萬元。

地主連署陳情縣府及公所，上午50多名地主參加，縣府交通處科長盧彥宏列席。地主指稱，都市計畫區相鄰的嘉172縣道20年前拓寬，時代變遷人口流失，聯外道路發達，163號道路拓寬去年提出遭部分居民反對，問卷調查還是有不少人反對，但公所、縣府仍一意孤行，影響不少鄉民居住權益。

部分居民住宅鋼筋混凝土結構，拆除恐傷住宅結構，且部分房舍面寬有餘縱深不足，要居民再後退2公尺，徵收補償如何符合比例原則，請主事者將公帑花在刀口上。