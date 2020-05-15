南市招清潔工4284人報名 錄取率7%

台南市政府環保局招考清潔臨時人員今天中午報名截止，預計招考300人，共4284人完成報名，錄取率7%。其中，最低年齡18歲，最高年齡則是一位74歲的男性。

台南市環保局這次招考清潔臨時人員，自12日起受理報名，至今天中午12時截止，共4284人完成報名，報名十分踴躍。其中，溪北區一般類組770人，駕駛類組245人，特殊身分類組110人；溪南區一般類組2029人，駕駛類組664人，特殊身分類組466人。報考最低年齡18歲，最高年齡74歲(35年次)。

環保局表示，甄選項目有關體能測驗日期、地點、參加體能測驗人員名單、梯次相關資訊，5月25日下午2時在環保局網站公告，不另行個別通知，提醒報名者自行上網查閱。

環保局長謝世傑說，體能測驗以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返、共60公尺競速測驗，米袋重量男性15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，環保局提醒，有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休養，避免參加甄試活動。報考人應配合每次入場時量測體溫及酒精消毒作業，額溫大於或等於37度者，將再予測量耳溫，如耳溫大於或等於38度者，禁止入場，當天不開放親友陪考與入場，避免人潮擁擠造成傳染風險。